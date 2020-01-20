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中共近逼威嚇 彈道飛彈是否為台海防衛的最佳解？

通過緊急逃生測試 SpaceX太空船最快第2季載人飛

2020-01-20 10:34中央社 綜合外電報導

根據直播內容，美國太空探索科技公司（SpaceX）今天在無人太空船「飛龍號」發射後的9分鐘內，成功測試太空船的緊急逃生系統，最快今年第2季正式載人飛行。

這是SpaceX計劃將美國國家航空暨太空總署（NASA太空人送上國際太空站（International SpaceStation）前的最後一項重大測試。

SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）告訴記者：「到目前為止來看，這是一項完美無缺的任務。」

他還表示，這艘太空船的首度載人之旅可能會在今年「第2季」發生，屆時將會是美國人9年來首次靠著美國火箭前進太空，而非俄羅斯火箭。

這項測試雖然充滿危險，但結果令人頗為滿意，對SpaceX和急需認證一艘飛行船今年運送太空人前往國際太空站的NASA來說，都是一大好消息。

NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）說：「就各方面來看，這都是一場非常成功的測試。」

發射測試於當地時間今天早晨10時30分在佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）展開，「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭搭載SpaceX新的「飛龍號」（Crew Dragon）太空艙升空。「獵鷹9號」的用途是將太空艙發射進入運行軌道。

測試展開後1分24秒，火箭以時速逾1500公里來到大西洋上空19公里處時，緊急逃生程序已準備就緒。接著，太空船啟動強大的SuperDraco推進器，將其推離火箭。太空船和火箭分離後不久，火箭依照計畫化為一團火球崩解。

「飛龍號」接著繼續獨自升高到海拔約40公里處，然後開始朝大西洋自然降落。

路透社報導，馬斯克告訴記者，「飛龍號」在大西洋上方40公里處以「比音速的兩倍還要快」的速度脫離「獵鷹9號」，海拔約是一般商業飛機飛行高度的兩倍高。

太空船接著展開4面大型降落傘來緩衝下降速度，最後降落到海中，救援團隊已在現場待命。「飛龍號」在發射升空後9分鐘已經在水裡，而且外觀看不出有什麼損傷。

這項演練的用意是在載人任務的火箭升空出問題或偏離路徑時，能及時拯救太空人。

太空船和飛行數據分析將確認這項測試是否順利進行，以及太空船是否已經準備好執行載人任務。

太空探索科技公司（SpaceX）日前獵鷹火箭（Falcon）一次把60枚衛星送上...
太空探索科技公司（SpaceX）日前獵鷹火箭（Falcon）一次把60枚衛星送上太空軌道。歐新社
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太空人火箭SpaceXNASA

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