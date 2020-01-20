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夏威夷州檀香山槍擊造成兩名員警死亡 數間房舍著火

2020-01-20 07:34聯合報 編譯季晶晶／即時報導

美國夏威夷州檀香山19日發生槍擊事件，造成兩名員警死亡，嫌犯仍在逃。案發地點並發生大火

美聯社引述地方媒體《檀香山星廣報》報導，警方獲報前往鑽石頭（Diamond Head）社區處理一宗襲擊案時，碰到一名持槍男子，該男子開火擊中兩名員警致死。

夏威夷州長伊格（David Ige）發表聲明說：「我們全州都哀悼今早執勤喪生的兩名檀香山警察。」

據信是嫌疑槍手所在的房舍後來著火，並迅速被大火吞沒。火勢蔓延至數間鄰近房屋和一輛停靠路邊的警車。

目前沒有人被捕。

地方媒體未經證實的報導說，開槍嫌犯19日上午被逐出他的住處，持刀刺殺他的房東，警方是接獲此案通報，於是前往處理。

美國夏威夷州檀香山19日發生槍擊事件，造成兩名員警死亡，嫌犯仍在逃。案發地點並發...
美國夏威夷州檀香山19日發生槍擊事件，造成兩名員警死亡，嫌犯仍在逃。案發地點並發生大火。美聯社
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