夏威夷州檀香山槍擊造成兩名員警死亡 數間房舍著火

美國夏威夷州檀香山19日發生槍擊事件，造成兩名員警死亡，嫌犯仍在逃。案發地點並發生大火。

美聯社引述地方媒體《檀香山星廣報》報導，警方獲報前往鑽石頭（Diamond Head）社區處理一宗襲擊案時，碰到一名持槍男子，該男子開火擊中兩名員警致死。

夏威夷州長伊格（David Ige）發表聲明說：「我們全州都哀悼今早執勤喪生的兩名檀香山警察。」

據信是嫌疑槍手所在的房舍後來著火，並迅速被大火吞沒。火勢蔓延至數間鄰近房屋和一輛停靠路邊的警車。

目前沒有人被捕。