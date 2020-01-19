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加拿大紐芬蘭破紀錄暴風雪 兩日降雪量近80公分

2020-01-19 13:29聯合報 編譯季晶晶／即時報導

加拿大聯邦政府將協助在大西洋岸的紐芬蘭省開始鏟除暴風雪過後的積雪，前兩日的大雪不僅掩埋了汽車，也導致成千上萬人遭斷電。

衛報報導，紐芬蘭省府聖約翰斯（St.Johns） 17日和18日降下多達76.2公分的白雪，且有風速每小時130公里的強風吹襲。降雪量創下聖約翰斯國際機場的新高紀錄。

聖約翰斯市長布林（Danny Breen）說，17日宣布的緊急狀態尚未解除。商家暫停營業，國際機場也關閉。

聯邦政府自然資源部長奧雷根（Seamus O’Regan）18日表示，可能召集後備軍人馳援，但協助方式的細節尚未出爐。最優先事項是鏟除積雪，並為受困在雪中的醫院清理道路。

有網友苦中作樂，趁積雪未清在市區街道滑雪。影片連結在這裡。

加拿大紐芬蘭省府聖約翰斯在遭遇破紀錄暴風雪後，居民鏟雪以便走出家門。美聯社
加拿大紐芬蘭省府聖約翰斯在遭遇破紀錄暴風雪後，居民鏟雪以便走出家門。美聯社
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加拿大紐芬蘭省府聖約翰斯在遭遇破紀錄暴風雪後，居民鏟雪以便走出家門。美聯社
加拿大紐芬蘭省府聖約翰斯在遭遇破紀錄暴風雪後，居民鏟雪以便走出家門。美聯社
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