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多金孕妻遭爆頭 疑夫為錢雇殺手行凶

2020-01-19 12:52世界日報 編譯郭宣含／綜合18日電

佛州檢察官表示，佛州33歲男子簡金斯(Euri Jenkins)2017年7月雇用一名槍手射殺懷孕的妻子馬克瓦．簡金斯(Makeva Jenkins)，動機可能是起了貪念，而兩人本來要一起慶祝馬克瓦34歲的生日，卻演變成一宗謀殺案。

案發前一天，馬克瓦2017年7月28日在臉書貼文，慶祝她終於脫離2011年僅剩99元的生活，獲得六位數的薪資。但當時19歲的喬瑟夫(Joevan Joseph)卻在次日闖進受害人住家，並朝頭部射殺馬克瓦。

喬瑟夫去年7月被判下犯下二級謀殺，據報他也同意作證指稱，簡金斯給他左輪手槍和1500元的頭期款來殺害馬克瓦。

不過被告律師表示，承認犯案的兇手與未被起訴的共犯論述有衝突，關鍵證人21日起將出庭作證。

律師勒曼(Gregg Lerman)告訴「南佛州太陽－哨兵報」：「簡金斯一直、也會繼續維持無罪，他相信陪審員會支持他。簡金斯深愛他的妻子，也想念他的孩子，他希望此案結束後與他們團圓。」

馬克瓦在佛州貝爾格萊德市(Belle Glade)長大，她讀大學並有三個孩子，她創立一間諮詢公司協助新創家和小型企業。她過世前一天曾在臉書貼文談論她的財務成就，包括克服2013年到2014年無家可歸的情況，一路到2017年獲得六位數的收入。

調查人員表示，大約凌晨2時20分，一名蒙面入侵者闖進簡金斯家中，她的頭部中彈，而且根據解剖報告，當時她有孕在身。

槍擊發生時，簡金斯、馬克瓦的兄弟和第三人戴爾(Dametri Dale)都在車庫內，當時簡金斯的兩名孩子也在家中。紀錄顯示，戴爾協助調查，幫忙逮捕槍手喬瑟夫。

喬瑟夫的認罪協商包括協助警方以對簡金斯控罪；如果喬瑟夫如預期作證，3月16日他被判刑時將面臨至少五年刑期、最高20年刑期。

調查人員錄下簡金斯在妻子過世後，打電話給人壽保險公司，他表示他無法成為50萬元保險金的受益人，無法為妻子支付喪禮費用令他難過。

簡金斯也發出聲明表示，他曾見過喬瑟夫但不是談論謀殺，他沒想過對方會再次回來，他猜測對方返回是為了搶劫

保險薪資搶劫

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