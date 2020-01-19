女性大遊行 聚焦暖化、同酬、反歧視

「2020年女性大遊行」18日在全美包括華盛頓、紐約、波士頓、芝加哥、休士頓等180多個城市舉行，參與者的訴求由關注氣候變遷、薪酬平等，生育權利、移民乃至保護及提升女性權益，反對性別歧視、種族歧視、社會不公等一系列問題。

女性大遊行是2017年在川普就職總統後的第二天首次舉行，今年已進入第四屆，目的是利用婦女的政治力量提出訴求。當年全國各地吸引了成千上萬人參加，光是首都華盛頓就吸引了近100萬人，儘管今年參加人數少於往年，但仍然聲勢浩大。

今年在華盛頓參加抗議活動的人數，雖較去年的10萬人少，但與往年一樣，大批來自全國各地不同族裔、不同年齡的示威者蜂湧而至，目的是反對川普及其政策。她們集會所在的「自由廣場」，可以清楚地看到國會大廈，而參院下星期就是在此對川普展開彈劾聆訊。

華府集會人士的三大訴求主要是氣候改變、移民及墮胎權利，集會人士曾計畫遊行到白宮，由於川普正在佛州度周末，不在白宮而取消。

在紐約曼哈頓，數以千計的人們聚集在弗利廣場(Foley Square)及哥倫布圓環(Columbus Circle)，多位社運人士分別上台發言，其中唐那‧海爾頓(Donna Hylton)號召婦女要改變社會。由於曼哈頓下午開始下雪，影響了在時報廣場的活動。

洛杉磯市中心則有成千上萬的男女老少從廣場進入市政廳附近的公園，占了數個街區；加州州長紐森的妻子珍妮佛‧紐森(Jennifer Siebel Newsom)在集會上發言，稱讚女性起來反對槍支暴力，也發起了反對性騷和歧視的#MeToo運動。