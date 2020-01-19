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槍殺3童1婦女 猶他少年醫院就逮

2020-01-19 12:50世界日報 編譯黃秀媛／綜合18日電

猶他州一戶民宅17日晚上發生凶殺案，一名未滿18歲的少年在屋內開槍殺死三名兒童和一名婦女後，帶著第五個傷者到醫院，在醫院被捕。

警方還在設法釐清涉案者的身分，以及這件發生在格蘭茨維爾鎮(Grantsville)的命案究竟是因何而起。

調查人員相信受害者彼此有親屬關係，可是除了開槍的是個不滿18歲的青少年之外，拒絕透露任何消息。

警察局長費爾茲說，17日晚上7點過後，鄰人聽到槍聲，警方接到911電話報案迅速趕到現場，並發現四名死者，包括一個成年婦女、兩個女孩和一個男孩。

開槍的兇嫌和另一個傷者不在現場，而警方後來發現事發後有個人來到現場，開車把他們送到附近的醫院。兇嫌在醫院被捕，移送到青少年拘留所收押。

警察表示把傷者送醫的人，不是這家人的親屬，也與槍擊事件無關。第五名受害者受到槍傷，情況穩定，沒有性命之憂。

費爾茲說，這家人以前沒有犯罪前科，警察以前也從未接到報案到這個住所，兇嫌作案的動機也還不明。

警方尚未公布受害者和兇嫌姓名，以及他們之間的關係。不過他們的一個家人在臉書貼文，表示他從社群媒體獲知家裡出事，現在醫院陪伴受傷的父親，並感謝社區的代禱和支持。

警察徹夜在現場蒐證，到18日上午所有犯罪跡象都已清除，看不到警察的封條或路障。

這似乎是2007年一名兇徒在鹽湖城商場用霰彈槍殺害五人後自戕以來，猶他州最嚴重的一起殺戮事件，也是位於鹽湖城以西約35哩，有1萬1000居民的格蘭茨維爾鎮20年來首次發生命案。

兇嫌面對10款罪名指控，最嚴重的就是加重殺人罪。由於他尚未成年，不能公開姓名，他與受害者的關係也尚未公開。

凶案發生後，警方封鎖現場，漏夜偵查；當地居民則在封鎖線外觀望。 美聯社
凶案發生後，警方封鎖現場，漏夜偵查；當地居民則在封鎖線外觀望。 美聯社
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警察命案

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