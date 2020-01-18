「我們可戰勝鯨魚」購餐被戲弄 華女告麥當勞獲勝訴

影音來源：蔡惠蓉提供

住在密西根的蔡惠蓉(Huijung Tsai)來自台灣，去年她在當地一家麥當勞得來速(Drive-Through)購餐時遭員工歧視戲弄，多次向麥當勞上級主管反映卻未及時得到妥善處理，於是向地方法院控告該麥當勞，近日終於贏得官司；該麥當勞被要求加強員工訓練，並捐款3000元給蔡惠蓉選擇的一家移民基金會。

蔡惠蓉去年1月10日晚到位於福明頓小丘(Farmington Hills)的一家麥當勞得來速購餐，接通後對方突然用模仿亞裔腔調的方式說話，起初她以為是喇叭故障，後來才意識到員工在戲弄亞裔顧客。

蔡惠蓉當場用手機拍攝全過程，並隨即走進店內找值班經理，要求戲弄她的員工道歉，但當天的值班經理只給了一個「沒誠意的道歉」應付了事，並以「保護未成年員工」為由，拒絕讓肇事員工露面道歉。

蔡惠蓉隔日又到該店向經理反映此事，對方表示不知情，但會與主管討論並調查清楚，當月12日致電蔡惠蓉說該員工已被開除，但「態度消極且非常沒有誠意」，後來她又多次致信客服並聯絡經理，也沒有任何進展。

蔡惠蓉表示非常失望，麥當勞身為服務業的龍頭，上下級管理和溝通卻如此不得當，連經理也不嚴肅處理員工戲弄顧客的事件，甚至沒有給出合理的解釋或回應；此前她向本報記者表示，不想懲罰或開除該員工，而是希望能得到合理的道歉，捍衛亞裔群體的利益。

除了向記者公開，她也將此經歷分享在臉書上，引起許多亞裔民眾的共鳴和討論。

蔡惠蓉說，在美國亞裔被捉弄或歧視的案例很多，但很少有人站出來反對，「我們不應該被如此對待」，於是她將該麥當勞告上當地法庭。

蔡惠蓉對本報記者表示，此事確實可大可小，但希望對方能檢討自己惡劣的態度，由此得到教訓，也讓亞裔群體知道，不能忍氣吞聲或自認倒霉。

近日地方法院判決蔡惠蓉勝訴，該麥當勞被要求提供重新加強員工教育培訓的課表，確保員工的服務水平及態度過關，此外該麥當勞也需捐款3000元，給蔡惠蓉選擇的一家專門服務難民和移民群體的基金會。

蔡惠蓉表示，即使亞裔群體在美國生活面臨眾多類似的不平等事件，如果社會有基本的司法正義，「那我們仍可以戰勝鯨魚。」