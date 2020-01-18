檢察員抓原民女辮子當馬 吆喝「快跑」 TSA道歉

聯邦運輸安全局(TSA)17日終於向塔拉‧霍斯卡(Tara Houska)道歉了。

這名原民權益社運人士、律師13日在明尼亞波里斯─ 聖保羅國際機場(Minneapolis-St. Paul International Airport，代碼MSP)通過TSA安檢時，遭一名檢察員拉著她的辮子，吆喝她像馬般「快跑」。

霍斯卡13日從華盛頓飛往明尼蘇達州，參加在抗議能源公司「恩橋」(Enbridge)興修三號油管的計畫。

她推文描述安檢遭遇說，「通過MSP的TSA，檢察員說她需要輕拍檢查我的辮子；她從我身後拉著辮子，訕笑說：『快跑！』(giddyup)，彷彿我的辮子是馬韁繩。我的頭髮屬於靈魂的一部分，我是原住民女性，我很生氣、被羞辱，妳的『玩笑』傷人。」

霍斯卡說，她當時告訴這名女性檢察員，這種行為侮辱了她；她說，「當我告訴這名中年、金髮女性利用職權剝奪且不尊重我的人格，她回答，『只是好玩，抱歉，妳的頭髮很漂亮』；這不是道歉，大不妥。」

這是有色人種的女性面對TSA安檢時常有的情況，她們的編髮和自然髮型常在掃描器上出現警告，讓檢察員必須將人帶到旁邊搜身。

TSA網站上的問答區甚至有關於髮型的搜身說明，指頭髮區域可能藏有違禁品，或禁止梳理檢察員無法看清內部的髮型。

霍斯卡說，「我的髮型幾乎每次都引起機器示警，這是我非常習慣的，我的頭髮已經被搜身無數次了」

TSA發表聲明表示，「TSA知悉旅客指稱13日在MSP的遭遇，TSA官員隔天下午調查，並由明尼蘇達TSA聯邦安全主任魯文(Cliff Van Leuven)聯繫旅客，他為TSA官員在掃描檢查時的行為和言論道歉。」

魯文在14日給TSA職員的信中寫道，事情如霍斯卡所述真實發生；霍斯卡並未要求責罰這名檢察員，但希望此事件作為TSA職員的學習案例。