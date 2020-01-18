親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
伊朗報復美行動
哈利退出英王室
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

看過來！109年大學學測 國文寫作參考解答

館長蘆洲發雞排人潮爆滿 馬路車塞爆小孩也走失

檢察員抓原民女辮子當馬 吆喝「快跑」 TSA道歉

2020-01-18 16:47世界日報 編譯陳韻涵／綜合17日電

聯邦運輸安全局(TSA)17日終於向塔拉‧霍斯卡(Tara Houska)道歉了。

這名原民權益社運人士、律師13日在明尼亞波里斯─ 聖保羅國際機場(Minneapolis-St. Paul International Airport，代碼MSP)通過TSA安檢時，遭一名檢察員拉著她的辮子，吆喝她像馬般「快跑」。

霍斯卡13日從華盛頓飛往明尼蘇達州，參加在抗議能源公司「恩橋」(Enbridge)興修三號油管的計畫。

她推文描述安檢遭遇說，「通過MSP的TSA，檢察員說她需要輕拍檢查我的辮子；她從我身後拉著辮子，訕笑說：『快跑！』(giddyup)，彷彿我的辮子是馬韁繩。我的頭髮屬於靈魂的一部分，我是原住民女性，我很生氣、被羞辱，妳的『玩笑』傷人。」

霍斯卡說，她當時告訴這名女性檢察員，這種行為侮辱了她；她說，「當我告訴這名中年、金髮女性利用職權剝奪且不尊重我的人格，她回答，『只是好玩，抱歉，妳的頭髮很漂亮』；這不是道歉，大不妥。」

這是有色人種的女性面對TSA安檢時常有的情況，她們的編髮和自然髮型常在掃描器上出現警告，讓檢察員必須將人帶到旁邊搜身。

TSA網站上的問答區甚至有關於髮型的搜身說明，指頭髮區域可能藏有違禁品，或禁止梳理檢察員無法看清內部的髮型。

霍斯卡說，「我的髮型幾乎每次都引起機器示警，這是我非常習慣的，我的頭髮已經被搜身無數次了」

TSA發表聲明表示，「TSA知悉旅客指稱13日在MSP的遭遇，TSA官員隔天下午調查，並由明尼蘇達TSA聯邦安全主任魯文(Cliff Van Leuven)聯繫旅客，他為TSA官員在掃描檢查時的行為和言論道歉。」

魯文在14日給TSA職員的信中寫道，事情如霍斯卡所述真實發生；霍斯卡並未要求責罰這名檢察員，但希望此事件作為TSA職員的學習案例。

髮型安檢

延伸閱讀

TSA：去年機場查獲槍枝數 18年來最多

高市賣場、商場安檢 7家不合格

新北關懷原民活歷史 探視文面國寶林智妹

涉賄選？民進黨原民部澄清：一非黨員一未涉違法

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

影／美軍海豹部隊個人裝備大公開 網友嫌超普通

2020-01-18 16:14

載5子女 夫妻飛車追綁匪救女童

2020-01-18 12:57

「我們可戰勝鯨魚」購餐被戲弄 華女告麥當勞獲勝訴

2020-01-18 16:52

女兒帶父親畢生積蓄8.2萬搭機 竟遭緝毒署全數沒收

2020-01-18 16:46

官兵扮強盜? 緝毒署莫名搜索羈押華男 沒收2.9萬

2020-01-18 16:42

川普嗆伊朗領袖哈米尼「說話小心點」

2020-01-18 13:03

美兒少打氣候變遷官司 遭撤銷

2020-01-18 12:59

急診苦等2小時 25歲女轉院死途中

2020-01-18 12:53

TSA：去年機場查獲槍枝數 18年來最多

2020-01-18 12:52

7男5女 溫斯坦性侵案陪審團就位

2020-01-18 12:51

蜜雪兒推動的校園供餐限制 川普推翻了

2020-01-18 12:50

影／獨眼男開發「攝影義眼」 發紅光如魔鬼終結者

2020-01-18 11:52

因應彈劾審判 前特檢和名律師加入川普辯護團隊

2020-01-18 03:56

從程序開始吵…美兩大黨對決難避

2020-01-18 00:38

宣誓遵憲公正 美參院開審川普彈劾案

2020-01-18 00:35

持續對決！兩極分化的參院 最快21日舉行川普世紀大審

2020-01-17 23:13

川普提名兩鴿派 任Fed理事

2020-01-17 23:12

美墨加協定 美國國會參議院過關

2020-01-17 23:12

川普彈劾案 參議院審理時程一次看

2020-01-17 22:25

國會審計處：扣留烏克蘭軍援 白宮違反聯邦法

2020-01-17 18:00

朱利安尼心腹再爆料：川普知悉對烏克蘭施壓

2020-01-17 17:57

前駐烏克蘭大使在烏遭監控？基輔當局展開調查

2020-01-17 17:46

分析：兩黨議員對彈劾川普早有定見 宣誓公正有何用

2020-01-17 17:37

主持參院彈劾審判 首席大法官羅伯茲料將扮溫和角色

2020-01-17 17:33

選後兩岸局勢 美專家：北京續施壓恐生反效果

2020-01-17 13:57

伊拉克致函安理會 呼籲譴責美國暗殺行動

2020-01-07 11:43

美眾院通過彈劾 一次看懂川普兩項罪名

2019-12-19 10:14
看更多

熱門文章

喜馬拉雅山雪崩 台灣三人情況不明南韓四人失蹤

2020-01-18 13:12

貝佐斯小三扶正 爆乳倒奶同框曬恩愛

2020-01-17 19:35

日本男性不能說的痛...最帥大臣請育嬰假 戳破職場虛偽面具

2020-01-18 10:00

川普跟陸簽貿易協議後又將盯上誰？ 專家指這兩國挫咧等

2020-01-17 23:00

愜意！梅根滿面春風 自己開車到機場接朋友

2020-01-17 23:36

美中貿易協議號稱雙贏 有個國家擔心變輸家

2020-01-18 10:19

54年的三星飛了！法國廚神餐廳被降級 舉國憤慨

2020-01-18 10:43

壓力太大或遺傳最大？哈利王子也快禿了

2020-01-17 21:45

他請獄卒幫忙手機充電 下場是12年徒刑定讞

2020-01-17 20:03

京阿尼縱火後續調查 20名死者「推開門」就能順利逃生

2020-01-18 13:39

氣候變遷 德日擬捨棄燃煤發電

2020-01-17 23:54

高恩暗示 潛逃得到日本人的幫助

2020-01-17 22:02

德里女大生遭集體性侵案 4死刑犯2月1日將絞刑

2020-01-17 22:27

印度不甩美國可能制裁 俄5年交付所有S-400飛彈

2020-01-17 19:41

哈利梅根追求新生活 英國別墅員工遭解職

2020-01-17 21:20

737 MAX復飛無期 波音又發現軟體新缺陷

2020-01-18 10:58

選美佳麗跌倒跪地掉下Bra 她淡定走完終奪冠

2020-01-18 12:18

澳洲火災／誰屢救受傷無尾熊？ 這隻搜索犬是英雄

2020-01-17 22:36

同時去核去煤 德國獨步全球

2020-01-18 00:21

3星傳奇不再 法已故廚神旗下餐廳遭米其林降級

2020-01-17 21:25

與美貿易協議中國待辦82項 學者：讓步是正常

2020-01-17 18:16

川普：伊朗最高領袖哈米尼說話要小心一點

2020-01-18 10:40

日水族館奇趣體驗 小朋友歷竹筴魚一生變魚乾 網：會有陰影？

2020-01-17 20:32

研究：25度水溫洗衣最環保 但洗得乾淨嗎？

2020-01-18 09:25

懲罰性關稅 將成美中「新常態」

2020-01-18 02:29

架空WTO 美單邊主義壓陸方

2020-01-18 00:00

大撒幣猛吹捧仍遭莫迪拒見 貝佐斯熱臉貼印度冷屁股

2020-01-17 21:18

利多加持 美股收紅再創歷史新高

2020-01-18 06:20

特斯拉股價飆 專家示警

2020-01-18 02:37

棄北京擁抱台北 捷克海盜黨扭轉總統親中政策

2020-01-17 21:17

野火嚇跑旅客 澳洲今年料將損失逾900億觀光財

2020-01-17 22:57

日豐田汽車狠砸百億 進軍飛天車

2020-01-17 22:19

像日本總督？美韓關係緊張 美大使的鬍子成箭靶

2020-01-18 13:43

持續對決！兩極分化的參院 最快21日舉行川普世紀大審

2020-01-17 23:13

超微挖角英特爾前大將

2020-01-18 02:37

影／美軍海豹部隊個人裝備大公開 網友嫌超普通

2020-01-18 16:14

貿協簽署後 龐培歐：中國仍為美最大競爭對手

2020-01-18 05:47

經濟數據和企業獲利佳 美股開盤再攀新高

2020-01-17 23:27

反制潛在敵人 印度可帶核彈頭飛彈戰機將服役

2020-01-17 21:50

孟晚舟引渡聽證在即 律師辯稱恐創危險先例

2020-01-18 11:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top