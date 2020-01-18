女兒帶父親畢生積蓄8.2萬搭機 竟遭緝毒署全數沒收

79歲的泰瑞·羅林(Terry Rolin)和女兒芮貝卡·布朗(Rebecca Brown) 15日向賓州聯邦法院聯合控告聯邦緝毒署(DEA )、運輸安全局(TSA) 等機構及官員，原因是去年8月，羅林將畢生積蓄82373元放入保鮮盒，讓女兒帶著搭飛機、準備到波士頓去銀行開聯名戶頭，卻在匹茲堡機場毫無理由地遭DEA全數沒收。

代表布朗和羅林提控的律師奧爾本(Dan Alban)表示，「羅林家遇到的事，並非偶例。就我們所知，這種事持續在全美各地發生。一直都有旅人和我們聯繫，說他們準備購買二手車或添購業務設備的現金，在機場或車站被沒收。」

父女告非法 緝毒署稱有權沒收

布朗表示，她為老爸帶錢上飛機前，曾先上政府網站確認，在國內航班攜帶任何現金都是合法的，然後才將錢塞進隨身行李；但她先在機場TSA安全檢查站被帶到一邊詢問，在機場登機門口，再遭DEA官員攔下，要求說明。

布朗重複解釋這筆錢是父親畢生積蓄，DEA官員則要求布朗讓羅林聽電話以確認她的說法，但精神衰落的羅林無法證實某些細節，DEA隨即告訴布朗：「 我們要沒收那筆現金。」

布朗在10月份被告知，DEA準備將錢永久沒收，理由是它有權採取行動打擊犯罪。

布朗強調，她和父親都沒有犯罪紀錄，也沒有被控任何罪名，她的行李沒有發現毒品或其他違禁品；父女倆控告EDA、TSA和相關官員違反憲法禁止在缺乏合理原因下，非法搜查和沒收現金的規定；他們要求歸還羅林的錢，也要求禁止相關機構任意沒收人民金錢。

布朗說，羅林是鐵路工程師退休，他保留現金在身邊，是承襲他父母在大蕭條時期養成的習慣；如今，羅林失去畢生積蓄，無法接受蛀牙和牙齦疾病治療，也沒錢修理他用來代步的汽車。

回憶起那趟飛行，布朗說，起飛之前她沒時間向父親好好解釋機場發生的事，跌跌撞撞上了飛機後，「我一直都在發抖，又羞愧又害怕。」

執法機關被質疑 沒收人民財產當搖錢樹

根據最新統計，DEA在2017年8850多次查緝中沒收總計5億3900萬元。「今日美國報」2016年進行的調查發現，過去10年來，DEA在全美15個最繁忙機場從旅客手中沒收至少2億900萬元現金。

聯邦法律授權DEA和其他執法機構沒收與毒品及犯罪活動有關的現金和財產，這項過程被稱為民事資產沒收，但近年來，這種做法越來越被質疑和調查；批評人士認為，地方警察部門和聯邦機構把沒收資產當成擴充預算的搖錢樹。

司法部2017年審查發現，DEA每查緝100批次，只有44批次與正在進行的調查有關或導致新的調查、逮捕或起訴；最高法院去年的裁決，限制了州政府機構沒收財產的權力。