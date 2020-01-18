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官兵扮強盜? 緝毒署莫名搜索羈押華男 沒收2.9萬

2020-01-18 16:42世界日報 特派員黃惠玲／芝加哥報導

與小高一起租住的朱先生，一度以為家中遭竊向警方報案，圖為房間內行李箱、裝有現...
與小高一起租住的朱先生，一度以為家中遭竊向警方報案，圖為房間內行李箱、裝有現金的袋子等全遭搜索。 (朱先生提供)
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是官兵抓強盜，還是官兵扮強盜？

芝加哥一名20多歲華男小高(應當事人要求，受害人均為化名)，14日下午3時剛開車出門，突然在住家附近遭10名男性持槍攔截，未出示識別證但自稱來自聯邦緝毒署(Drug Enforcement Administration，簡稱DEA)的便衣，毫無理由地拿槍抵住小高，要求搜查車子及其住處，還沒收家中2萬9000元現金，並羈押小高在監獄過夜，隔天才將其釋放；莫名遭逮捕的小高至今依然驚魂未定。

民事沒收 緝毒署一年強取逾5億現金

他們的確是緝毒署幹員，這宗毫無來由逮捕並搜括當事人家中現金的「官方行動」，立即引起社區關注與爭議。

「無搜索令、無犯罪證據逮捕小高並沒收其財產(現金)的緝毒署，從911事件發生後權力大增。」小高的律師瓦倫提(Frank Valenti)17日接受本報訪問時說，他們可在無任何罪證的情況下，拘捕任何可疑毒品等犯罪行為者的財產，而這項「民事沒收」(civil forfeiture)的權力，過去10年讓民眾遭沒收的財產總額大幅上升。

根據華盛頓郵報報導，緝毒署光在2017年，就有8850件民事沒收案件，共從中取得5億3900萬元現款。

瓦倫提說，他的律所每年都會接到好幾宗相關案例，最近一起是一位移民攜帶三萬現金，準備從芝加哥歐海爾機場飛到洛杉磯買車子，但登機前遭緝毒署逮捕，儘管該民眾證明來源且說明用途，但錢仍遭沒收。

該案後來以法律途徑爭取，但僅拿回其中75%。

便衣持槍攔截 沒出示證據或搜索令

小高平常開優步車(Uber)為業，從無犯罪紀錄，他14日下午才出家門，突遭幾輛車子攔截，10名便衣要求他下車後，其中一人持槍頂住他的背部；執法人員接著對他搜身及車子，小高說，自己英文不夠好，但聽到便衣警說，「根據線報，有一名亞裔男子開白色豐田車要去搶銀行，而小高特徵吻合。」

第一波搜索一無所獲，便衣警並未放人，反而將小高押上警車，然後到小高住處搜索。

小高律師瓦倫提說，過程中，執法人員沒有出示任何犯罪證據或法院搜索令。

釋放之後 遭警告不得報警找律師

小高說，他的住處遭到地毯式的翻查，最後並未找到任何毒品、槍械，但卻搜到分屬兩家人的2萬9000元現金，便衣警將現金全部帶走，還把他載到一處不知道地點的監獄關押，全程不允許他打電話，也不讓他跟任何人聯繫。

第二天上午，便衣警釋放小高且載回華埠家中；小高說，離開前，有一名便衣兩度警告他「不要報警，不要找律師。」

小高遭沒收1萬7000元現金，與小高同住的朱先生夫婦也被抄走1萬元現金。

朱先生說，14日晚6時左右他回到家，發現房間凌亂，「第一時間以為遭竊，加上聯絡不上小高，擔心他遭綁成為人質，因此報了警。」

小高返家後，找了律師準備向有關單位提出告訴，爭取拿回現金。

瓦倫提說，初步研判DEA將小高誤認為嫌犯的機率很高，他已向DEA詢問，DEA只簡短回應「等收通知」。

他表示，一般現金遭緝毒署沒收後，會在14到21天左右寄發通知給持有該筆現金的民眾，信上會讓民眾選擇「同意由緝毒署保留所有沒收款」，或「不同意則全案將交由檢察官辦公室接辦」。

自我保護 現金勿存家中或隨身帶

瓦倫提說，DEA除了會到民眾住處搜索並沒收現款外，更多時候會在機場將民眾所攜帶的現金沒收，儘管法律規定攜帶現金搭乘美國國內班機不限額度。

他說，如遇這類攔截，首先應詢問警察或執法者「我可以離開了？或我被逮捕了？」假使對方表示「要逮捕」時，應立刻表示「我要求律師到場」。

此外，不少華人家庭習慣在家中存放現款，或隨身攜帶為數不少的現金，他建議大家應把現金放到銀行帳戶或保險箱，並把這些錢的來源做好檔案紀錄，以免成為無辜受害者。

芝加哥毒品機場

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