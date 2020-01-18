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載5子女 夫妻飛車追綁匪救女童

2020-01-18 12:57世界日報 記者顏伶如╱綜合報導

熱心夫妻飛車追逐，助警救出遭綁架11歲女童。圖／世界日報提供
熱心夫妻飛車追逐，助警救出遭綁架11歲女童。圖／世界日報提供
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麻州發生11歲女童放學後遭持刀歹徒綁架案件，警方發布安珀警報（Amber Alert）公布歹徒駕駛一輛深藍色本田喜美（Honda Civic）轎車逃逸。住在麻州布瑞姆費爾德（Brimfield）的一對夫妻，15日晚間帶著五個孩子出外用餐之後，返家途中發現疑似綁匪車輛，一邊報警一邊展開飛車追逐，成功協助警方救出遭綁女童，24歲嫌犯當場被捕。

見義勇為的柯瑞（Benny Correa）與妻子阿曼達‧狄斯里（Amanda Disley）17日接受美國廣播公司（ABC）晨間新聞「早安美國」（Good Morning America）專訪。被問到如何確知在路上看到的喜美轎車就是綁匪的車輛，狄斯里回答：「我們憑直覺，就知道是那輛車沒錯。」

麻州州警（Massachusetts State Police）指出，11歲的夏洛特‧莫西亞（Charlotte Moccia）15日放學時分，在春田市（Springfield）走下校車之後，在路上遭到一名持刀男子挾持上車。警方發布安珀警報，公布綁匪駕駛著一輛深藍色本田喜美轎車。

15日晚間，柯瑞夫妻帶著五個孩子外出用餐結束後，突然發現前方小轎車與警方公布的綁匪非常相像。狄斯里接受訪問時說，當時馬上打911電話報警，跟警方確認作案車輛的車牌號碼，接下來便義無反顧開始緊追這輛車子。

她說：「當下的心情就是，要戰還是要逃的本能反應。」

狄斯里說，柯瑞加快速度，跟上小轎車，小轎車也愈開愈快，不惜闖紅燈企圖把他們甩開，全程她都與911報案中心保持通話，告知警方行經地點。她表示，看到小轎車內有人被推到後座。

談到飛車追逐的心情，柯瑞在節目中說：「我超車切入別人的車道，緊追著那輛車。我必須這麼做，因為我是一名父親。」狄斯里說，因為孩子們都在車上，柯瑞追逐途中在跟著闖紅燈之前，有先停下來確認是否安全。

美國廣播公司報導，因為車子沒油，柯瑞的飛車追逐只得作罷，但州警已經展開圍捕行動，透過修路地段的交通管制擋下這輛小轎車，救出位於後座的莫西亞，並且逮捕24歲駕駛羅德里格茲（Miguel Rodriguez），並在車上起出一把刀。

根據警方紀錄，莫西亞獲救後對警方表示，羅德里格茲拿刀抵著她，警告說如果想要逃跑或呼救，就會把她殺掉。羅德里格茲被以加重綁架罪、危險武器攻擊罪等罪名移送法辦。

莫西亞父母發表聲明感謝警方、媒體及社區民眾協助。聲明中寫道，特別感激柯瑞夫妻奮不顧身協助救援，「我們永遠銘謝在心。」

綁架

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