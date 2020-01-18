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急診苦等2小時 25歲女轉院死途中

2020-01-18 12:53世界日報 記者顏伶如╱綜合報導

胸疼看急診苦等兩小時，25歲女子另行就醫猝死。圖／世界日報提供
胸疼看急診苦等兩小時，25歲女子另行就醫猝死。圖／世界日報提供
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住在威斯康辛州密爾瓦基(Milwaukee)的一名25歲女子，本月初因為胸腔疼痛、呼吸困難前往急診就醫，苦等兩個多小時後決定離開，轉往緊急護理(urgent care)門診求助，結果卻猝死途中。

有線電視新聞網(CNN)報導，密爾瓦基郡法醫辦公室(Milwaukee County Medical Examiner)發表聲明指出，塔夏歐娜‧沃德(Tashonna Ward)本月2日下午4時58分抵達密爾瓦基福瑞德特醫院(Froedtert Hospital)急診部，等候2小時29分期間，醫院為她做了心電圖檢查(EKG)，檢查結果為正常，胸腔X光則顯示她有心臟肥大。

密爾瓦基郡法醫辦公室指出，沃德去年3月流產，懷孕期間被查出有心臟肥大症狀。

1月2日晚間7時27分左右，一直等不到醫師看診的沃德離開急診，在姊姊陪同下準備轉往緊急護理門診求助。

沃德的姊姊布莉安娜‧沃德(Brianna Ward)接受地方電視台WDJT訪問時說，到急診接塔夏歐娜時，她的手上並沒有病患手環，由此可見她還沒有看診，「他們只讓她去照了X光，要她回大廳繼續等候，她從來沒有被排訂看診。」

布莉安娜‧沃德說，晚間8時39分接到福瑞德特醫院來電，詢問塔夏歐娜‧沃德狀況。

布莉安娜‧沃德在電話中對醫院人員告知，才剛抵達緊急護理門診，妹妹就在車裡昏倒了，正被救護車送回福瑞德特醫院。

塔夏歐娜‧沃德的母親尤蘭達‧沃德(Yolanda Ward)說：「醫院需要講清楚，為什麼我女兒在急診的時候，他們沒有幫她看病。」

根據報導，塔夏歐娜‧沃德在晚間9時7分被救護車送到福瑞德特醫院時呈現昏迷狀態，不醒人事，9時25分宣告死亡，死因為高血壓心臟病(hypertensive cardiovascular disease)自然死亡。

醫院發言人薛福(Steve Schooff)接受美國有線電視新聞網訪問時，以病患隱私為由，拒絕透露這起案例細節，僅表示對家屬表達慰問，「致上我們最深的哀悼之意。」

救護車心臟病高血壓

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