TSA：去年機場查獲槍枝數 18年來最多

聯邦運輸安全局(TSA)宣布，去年在全美的機場檢查站共緝獲4432把槍，為18年來最多，而且其中87%、約3855把槍裝了子彈；在亞特蘭大國際機場查獲的槍枝最多，而佛州有三個機場躋身前10名。

TSA局長佩科斯奇(David Pekoske)在聲明中說：「旅客攜帶到機場檢查站的槍枝數量持續增加，令人深感不安。」

TSA說，他們在全國278個機場查獲了一些武器，包括在巴爾的摩-華盛頓馬歇爾國際機場，發現一名德州男子的行李中藏有導彈發射器。

TSA在亞特蘭大國際機場查獲的槍枝最多，共323把，依次的是達拉斯-福和市國際機場的217把，丹佛國際機場的140把，布希洲際機場的138把，以及鳳凰城天港國際機場的132把。

TSA的槍枝彈藥運輸準則規定，旅客隨身攜帶的行李禁止放入槍枝彈匣，夾子和撞針等物品，但這些物品可以放在托運行李中。

槍械仿製品，包括玩具或其他槍形物品，必須放在托運行李中運送，但步槍瞄準鏡可以放入隨身行李中。

TSA在日前發表的報告中說，去年平均每天在檢查站緝獲12把槍。

事實上，自2009年以來，TSA在檢查站發現的槍枝數量每年都增加，那一年沒收了976把槍。

TSA發言人麗莎‧法布斯坦(Lisa Farbstein)16日推文說，在進入新一年僅兩周，紐瓦克國際機場的檢查站人員已發現了一把槍。

她說：「警察逮捕了該男子。去年，TSA人員在該機場查獲了11把手槍。」

佩科斯奇指出，把槍枝帶進機場並非違法，但在攜帶槍枝旅行時需要遵守一些規定。

他說：「安全地攜帶槍枝旅行有正確方法，首先和最重要的是卸下子彈，放入硬邊帶鎖的箱中，然後帶到航空公司的登機櫃檯申報和檢查。」