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7男5女 溫斯坦性侵案陪審團就位

2020-01-18 12:51世界日報 編譯郭宣含╱綜合17日電

溫斯坦被控在2013年於紐約市飯店房間性侵一名女性。 美聯社
溫斯坦被控在2013年於紐約市飯店房間性侵一名女性。 美聯社
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好萊塢大亨溫斯坦(Harvey Weinstein)的性侵案件已確定由七男五女組成陪審團，預計22日開始停審；先前因數十人已對溫斯坦有偏見而遭排除擔任陪審團，溫斯坦儼然成為反性騷擾運動「MeToo」年代惡名昭彰的人物。

溫斯坦被控在2013年於紐約市飯店房間性侵一名女性，和被控在2006年強迫另一名女性在他的住處從事性行為；他表示任何性活動都是合意性行為。他一旦被控罪，恐面臨終生監禁。

遴選陪審團時，檢察官指控溫斯坦的律師有系統地試圖避免年輕女性加入，不過最後陪審團的性別組成則是相對平均。

溫斯坦律師疾呼要求無效審判，因為一名陪審員是一本新書作者，內容有關年輕女性應付虎視眈眈的老男人。不過該要求遭否決，但溫斯坦律師在庭外表示，該名陪審員在問卷中隱藏相關資訊，並強調不滿最後決議，他們試圖爭取最好的陪審團。

溫斯坦辯護律師表示，他們未特意排除年輕女性，但不希望陪審員太過年輕，因為這樣對方無法理解1990年代初期男女的互動方式；一名律師艾達拉(Arthur Aidala)表示：「當時的紐約和地球屬於不同的時代。」

近期動過背部手術的溫斯坦拄著助行器出庭，當被詢問對於陪審團遴選有何想法時，他要記者問他的主要辯護律師羅湯諾(Donna Rotunno)。

現場會有一男二女的候補陪審團員，他們也會在審判中待到最後，取代無法到場的任何陪審員。

在600多名傳喚參加此案的可能陪審員中，有些人被取消資格，因為他們坦承認識溫斯坦的指控人、曾遭受性暴力經驗，或讀過揭發溫斯坦陋行的記者新書「捕殺」(Catch and Kill)。

紐約性行為

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