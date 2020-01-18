影／獨眼男開發「攝影義眼」 發紅光如魔鬼終結者

加拿大製片人史潘斯（Rob Spence）幼年試射霰彈槍不當，導致右眼失明。2008年不得不移除眼睛時，史潘斯決定換上一個嵌入攝影機的義眼。由於義眼會發出紅光，有如電影裡的「魔鬼終結者」，史潘斯也對外自稱是「眼機人」（Eyeborg）。

「成為『眼機人』就只是將一個糟糕狀況變更好一點。」經常帶著獨眼龍式眼罩的史潘斯告訴《醫療器材網》（Medical Device Network）：「我不用只是『適應』義眼而已，我能主導電子人化和特徵。換句話說，變成獨眼反而帥。」

史潘斯表示，他一開始只是打算替翻蓋式手機找小型攝影機，隨後聯想到70年代科幻電視劇《無敵金剛》（The Six Million Dollar Man），劇中主角就有生化眼，就此走上開發攝影機義眼的道路。

靠著許多人幫助，史潘斯開發出第一版的義眼，內藏電路板、充電電池、攝影鏡頭和無線傳輸器，讓他得以用第一人稱角度錄影和拍攝受訪對象，完整記錄自己的眨眼和環視周圍的景象，再傳送到掌上型接收裝置儲存、播放和上傳網路。

雖然鏡頭未連上視神經、無法恢復視力，卻已能如實呈現他的「視角」。但最早版特殊義眼有不少缺點，包括3分鐘就會過熱，偏向眼球狀攝影機、可從外往內看到內部零件和構造，最新一代對此做出大幅改進，不僅外型接近一般人的眼睛，使用時間也拉長到30分鐘。

史潘斯目前擁有2組義眼，都經過特別設計，可跟耳環一樣隨時交替使用。其中一組經小型磁鐵啟動，就會如同魔鬼終結者般發出紅光。