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持續對決！兩極分化的參院 最快21日舉行川普世紀大審

2020-01-17 23:13聯合報 編譯陳韋廷／即時報導

美國國會參議院最快21日將對總統川普展開世紀大審。美聯社
美國國會參議院最快21日將對總統川普展開世紀大審。美聯社
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美國參議院16日收到眾議院彈劾總統川普的文件，正式啟動彈劾審理程序，這場世紀大審最快21日舉行，一般預料川普將被由共和黨掌控的參議院判無罪，紐時報導分析稱這場川普彈劾審判，正考驗著多年來兩極分化的參議院名聲。

報導指出，川普的彈劾審判將是場激烈的兩黨對決，這將讓前總統柯林頓遭彈劾時的參議院兩極分化情況看起來很和諧。1999年，兩黨在如何對柯林頓展開審判達成一致意見，但現今，兩黨及其兩位領袖卻在審判程序與合法性上意見分歧。

雖然川普的審判提供參議院一個證明自身在重大憲政時刻，仍可擺脫殘酷黨派鬥爭的機會，但共和黨參院多數黨領袖麥康諾多次對眾議院彈劾程序與民主黨對手行為表示深深不屑，這也反映了他的大多數共和黨同僚所持觀點。

曾參與柯林頓彈劾審判的民主黨前參議員康拉德說：「這是個不好的開始，但並不代表結局。我們可讓一些人陷入良知危機，並意識到歷史以後將如何評判他們。」

自柯林頓彈劾審判以來，兩黨氣氛明顯惡化。1998年，時任眾議院多數黨黨鞭的德州共和黨議員德雷，當時發起的彈劾行動就引發爭議，但即便如此，當時共和黨在參議院兩位領袖仍達成審判協議，全院並認為這可當成彈劾柯林頓的開端。

民主黨前參議范戈德指出，儘管柯林頓彈劾案很荒唐，但處理方式大致上相當鄭重其事。

有關川普彈劾案的基本規則，麥康諾並未跟民主黨對手舒默討論，相反地打算下周在必要時直接表決，不甩民主黨要求傳喚證人作證。

柯林頓川普共和黨

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