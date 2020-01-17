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國會審計處：扣留烏克蘭軍援 白宮違反聯邦法

2020-01-17 18:00世界日報 記者顏伶如／綜合報導

隸屬於美國國會的非黨派監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office，國會審計處)16日公布調查報告，指出白宮去年扣留烏克蘭軍援，觸犯聯邦法律。

「政府稽核處」調查發現，川普政府原本要提供給烏克蘭，總計約2億1400萬元的軍事設備、訓練等援助款項，協助烏克蘭對抗俄羅斯支撐的民兵組織，這筆國防經費獲兩黨議員支持，在國會表決時以壓倒性票數通過，但去年卻遭到扣留，明顯違反規範白宮支配國會通過預算使用的聯邦法律。

參院16日展開彈劾川普總統的審理程序，「政府稽核處」的調查報告在同一天揭曉，更引起關注。

「政府稽核處」調查報告指出，總統應該依法行事，法律並不允許總統擅自以想要優先推動的個人政策，替代經過國會立法通過的法律；報告中寫道：「白宮管理及預算局基於政策考量扣留軍援經費，這種作法是國會預算及截留控制法(the Congressional Budget and Impoundment Control Act)不允許的。」

白宮迅速駁斥「政府稽核處」報告內容，並指報告結論「過度延伸」，選在這個時間點公布報告則是「想在充滿新聞熱度的這個日子搶風頭」。

「我們不同意政府稽核處的看法。」白宮管理及預算局發言人芮秋‧塞梅爾(Rachel Semmel)說，白宮管理及預算局根據預算分配權限，確保納稅人的血汗錢都能花在刀口上，遵循總統希望推動的政策優先順序辦理，並且依法行事。

違反截留控制法並不涉及任何刑責，因此川普政府不會有任何官員面臨控罪；根據「政府稽核處」調查，包括過去總統執政期間在內，共約有六宗違反截留控制法的案件。

「政府稽核處」報告結果公布後，民主黨國會議員立即要求彈劾審查程序應該掌握更多檔案資料。民主黨籍眾院議長波洛西16日指出，白宮管理及預算局、白宮、川普政府都違反了法律，「由此可見，參院必須獲得更多資料，並且傳喚證人。」

白宮川普烏克蘭

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