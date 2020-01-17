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分析：兩黨議員對彈劾川普早有定見 宣誓公正有何用

2020-01-17 17:37世界日報 記者胡玉立／綜合報導

參院就審判川普總統彈劾案展開辯論前，百位參議員在首席大法官羅伯茲主持下，宣誓自己將公正審判「不偏不倚」；但眾多參議員對於川普是否有罪，心中其實早有定見。

問題是，肩負陪審員角色的參議員們，如何能「心中既有定見又保持公正」？若從參院審判規範和制憲歷史角度來找答案，就會發現：參院的彈劾審理，對所謂「公正」相當主觀，就算參議員打破誓言，也無可厚非、無法可管。

參議院在1980年代同意的規範中，並未規定首席大法官或任何人可以懲罰參議員不公；參議員不像在刑事審判案件中的陪審員那樣，處處受限；他們可以走出參院，上電視或向記者暢談自己對種種證據的看法。

宣了誓卻沒有強制性，聽起來有點諷刺；但開國者將彈劾總統的命運，交給參院這樣的政治機構，就註定全案將充滿政治性。

審理川普彈劾案，對許多共和黨參議員來說，被視為對總統不忠的代價，可能更高於對誓言不忠的代價；對民主黨參議員來說，情況就相反。

參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)先前曾大刺刺表示，審判時他將和白宮律師「全面協調」；宣誓前夕，他則說：「我們保證超越狹隘的黨派主義，為制度、為國家，伸張正義。」

對麥康諾來說，所謂公正，就是捍衛川普免於遭受他認為出自政治動機的彈劾。

與此同時，也有共和黨人提到，在柯林頓（Bill Clinton）總統彈劾案審判期間，現在的參院少數黨領袖舒默（Charles E. Schumer）也曾大聲捍衛柯林頓。

舒默當時表示：「開國元勳的智慧，讓我佩服得五體投地。他們將此（彈劾）過程交給參議院，而不是最高法院、也不是某個司法機構。每天都有數百人打電話向我們遊說，你不可能對陪審員這樣做。兩者標準不同；應該是有點司法又有點立法政治。」

參議員以政治視角看待一切，即使宣誓要公正不阿，情況亦然；制憲者當年賦予參議院彈劾審判的責任時，顯然對此早有洞見。

全體參議員宣誓公正廳審後，在誓詞上簽名。圖為參院多數黨領袖麥康諾在誓詞上簽名。 ...
全體參議員宣誓公正廳審後，在誓詞上簽名。圖為參院多數黨領袖麥康諾在誓詞上簽名。 路透社
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川普彈劾案大法官

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