親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
伊朗報復美行動
哈利退出英王室
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

蔡英文慰留陳師孟？他解讀：希望陳自己滾蛋

看過來！109年大學學測 國文科試題與解答出爐

白雪覆車失蹤一周 68歲失智婦奇蹟生還

2020-01-17 15:34世界日報 編譯吳日君／綜合16日電

加州68歲失智婦人寶拉‧詹姆斯失蹤六天後，幸運地於15日中午在白雪覆蓋的銀色豐田...
加州68歲失智婦人寶拉‧詹姆斯失蹤六天後，幸運地於15日中午在白雪覆蓋的銀色豐田多功能車內被尋獲生還。(美聯社)
分享

加州68歲婦人寶拉‧詹姆斯(Paula Beth James)9日晚在布特縣奧洛維爾(Oroville)失蹤，縣警辦公室發出「銀色警報」(silver alert)、發出寶拉與她的銀色休旅車照片，呼籲公眾協尋。天冷降雪，家人與警方原本認為凶多吉少，但在一周後，她幸運地於15日中午被在山上尋獲生還。

布特縣警局警長霍尼(Kory Honea)表示，寶拉15日被發現在白雪覆蓋的銀色豐田多功能車內後座、身著牛仔褲與夾克。警方對於她如何能在冰冷天氣下存活，感到疑惑。這名身高五呎的婦女患有失智症。

失智婦人寶拉‧詹姆斯。圖／布特縣警局照片
失智婦人寶拉‧詹姆斯。圖／布特縣警局照片
分享
警方花了超過100個小時，使用直升機、雪地摩托車與其他方法搜尋寶拉，期間還伴隨一場冬季風暴。布特縣搜救隊隊長紐曼(Dan Newman)表示，夜間溫度下降到驚人低點，大雪紛飛，搜救速度必須快速，才能找到存活的寶拉。

寶拉失蹤期間，山上降雪導致道路能見度降低與地面濕滑，她的親人越來越擔心她是否能獲救。寶拉的繼女鮑維爾(Laura Powell)擔憂她已經死亡。警方與搜救人員也害怕最糟糕情況發生。

紐曼說，搜救寶拉是一項挑戰，因為她的銀色多功能車與白雪的對比顏色不大，就像是大海撈針。當警長霍尼獲知找到寶拉多功能車時，以為會在車內發現寶拉屍體。搜索直升機發現多功能車，懸停在半空中、靠近多功能車上方，以便救難人員能進入車內，當時並未發現車內有任何反應，他們不知寶拉是否還活著。

霍尼指出，有人能在寒冷惡劣環境失蹤多時且生活，相當不尋常。寶拉幸運地存活，搜救人員發現她身旁有一瓶水，她感到寒冷、飢餓，至少有一至兩天沒有進食喝水。僅用地上踏墊保暖，沒有其他毯子。寶拉見到搜救人員時，十分開心，還希望他們帶來毯子。

警長辦公室指出，嚴重脫水與凍傷的寶拉隨後被送至醫院治療，目前情況穩定。霍尼說：「寶拉成功獲救的那天，是美好的一天，也是好消息。」

失蹤直升機降雪

延伸閱讀

白天高溫掉7度 吳德榮：北台灣氣溫驟降但降雪...

中職／敵隊洋投豪華 獅盼結合情蒐提前準備

冷氣團來襲！濕冷到周三低溫下探10度 高山有...

手機求救 哨音辨位…直升機摔成廢鐵壓將官

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

強烈風暴橫掃全美 22州發警告

2020-01-17 15:11

跨黨合作 美參議院通過加美墨貿協

2020-01-17 14:22

選後兩岸局勢 美專家：北京續施壓恐生反效果

2020-01-17 13:57

美國「反都更祖師母」：珍雅各的戰後紐約城市保衛戰

2020-01-17 08:30

彈劾川普案移交參院 7議員「護送」

2020-01-17 00:33

耶魯最高學術等級講座教授 跟學生一起修課

2020-01-16 23:15

童貝里與川普 下周達沃斯論壇王見王

2020-01-16 22:57

CNN：華倫與桑德斯辯論會後 互嗆彼此是騙子

2020-01-16 22:29

美首位同志操盤選舉 華裔議員羅達倫輔選楊安澤

2020-01-16 17:42

科學、工程領域 美國霸主地位不再

2020-01-16 15:45

華爾街日報：美國政府希望蘋果iPhone設後門？

2020-01-16 14:05

伊拉克致函安理會 呼籲譴責美國暗殺行動

2020-01-07 11:43

美眾院通過彈劾 一次看懂川普兩項罪名

2019-12-19 10:14
看更多

熱門文章

為何日本超市商品故意擺不整齊？真相曝掀網論戰

2020-01-16 17:56

台人進東歐教堂「1舉動」犯大忌 小禎驚：會被罰到破產

2020-01-16 19:56

美中貿易協議 劉鶴「喪權辱國」還是「真正贏家」？

2020-01-17 08:01

嬌妻涉偷竊被捕驚揭男兒身 新婚男嚇到要心理輔導

2020-01-17 09:17

日本億萬富豪徵女友陪繞月 申請者突破2萬人

2020-01-17 10:32

美國改口！伊朗飛彈攻擊 有11名美軍受傷

2020-01-17 12:07

超過10億動物被燒死！澳洲大火蔓延 學者：生態危機才剛開始

2020-01-17 09:00

網傳袋熊是澳洲野火救命英雄 科學研究說真相

2020-01-16 22:59

首階段協議驚見中國向美國購稀土 引議論

2020-01-16 18:01

美中簽協議 金融、能源大贏家

2020-01-17 02:07

強人永續掌權方式大觀 普亭不走習近平路線

2020-01-16 21:53

大陸警告荷蘭 賣不賣光刻機將成兩國關係風向標

2020-01-17 12:32

美中協議幕後 川普女婿點醒北京留得青山在

2020-01-16 19:37

泰男用水管「DIY」卻卡住 強忍5天傳惡臭才求醫

2020-01-16 20:00

梅克爾：德美關係不睦無關川普 而是這個原因

2020-01-16 22:09

砲轟Uber司機 寶萊塢女星：最恐怖乘車經驗

2020-01-16 19:51

澳城鎮久旱花錢買水 竟准抽9600萬公升地下水製瓶裝水

2020-01-17 13:13

印度男子要求上電視 鏡頭前自白「我殺了女友」

2020-01-16 23:19

BOSE計劃關閉美歐日澳所有實體門市 數百人將失業

2020-01-16 19:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top