白雪覆車失蹤一周 68歲失智婦奇蹟生還

加州68歲失智婦人寶拉‧詹姆斯失蹤六天後，幸運地於15日中午在白雪覆蓋的銀色豐田多功能車內被尋獲生還。(美聯社) 分享 facebook

加州68歲婦人寶拉‧詹姆斯(Paula Beth James)9日晚在布特縣奧洛維爾(Oroville)失蹤，縣警辦公室發出「銀色警報」(silver alert)、發出寶拉與她的銀色休旅車照片，呼籲公眾協尋。天冷降雪，家人與警方原本認為凶多吉少，但在一周後，她幸運地於15日中午被在山上尋獲生還。

布特縣警局警長霍尼(Kory Honea)表示，寶拉15日被發現在白雪覆蓋的銀色豐田多功能車內後座、身著牛仔褲與夾克。警方對於她如何能在冰冷天氣下存活，感到疑惑。這名身高五呎的婦女患有失智症。

失智婦人寶拉‧詹姆斯。圖／布特縣警局照片 分享 facebook 警方花了超過100個小時，使用直升機、雪地摩托車與其他方法搜尋寶拉，期間還伴隨一場冬季風暴。布特縣搜救隊隊長紐曼(Dan Newman)表示，夜間溫度下降到驚人低點，大雪紛飛，搜救速度必須快速，才能找到存活的寶拉。

寶拉失蹤期間，山上降雪導致道路能見度降低與地面濕滑，她的親人越來越擔心她是否能獲救。寶拉的繼女鮑維爾(Laura Powell)擔憂她已經死亡。警方與搜救人員也害怕最糟糕情況發生。

紐曼說，搜救寶拉是一項挑戰，因為她的銀色多功能車與白雪的對比顏色不大，就像是大海撈針。當警長霍尼獲知找到寶拉多功能車時，以為會在車內發現寶拉屍體。搜索直升機發現多功能車，懸停在半空中、靠近多功能車上方，以便救難人員能進入車內，當時並未發現車內有任何反應，他們不知寶拉是否還活著。

霍尼指出，有人能在寒冷惡劣環境失蹤多時且生活，相當不尋常。寶拉幸運地存活，搜救人員發現她身旁有一瓶水，她感到寒冷、飢餓，至少有一至兩天沒有進食喝水。僅用地上踏墊保暖，沒有其他毯子。寶拉見到搜救人員時，十分開心，還希望他們帶來毯子。

警長辦公室指出，嚴重脫水與凍傷的寶拉隨後被送至醫院治療，目前情況穩定。霍尼說：「寶拉成功獲救的那天，是美好的一天，也是好消息。」