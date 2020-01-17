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強烈風暴橫掃全美 22州發警告

2020-01-17 15:11世界日報 編譯孫梁／綜合16日電

西北部地區15日開始遭到強烈暴風雪的猛烈襲擊，許多地區降雪一到兩呎，風力時速逾8...
西北部地區15日開始遭到強烈暴風雪的猛烈襲擊，許多地區降雪一到兩呎，風力時速逾80哩，從加州到伊利諾州的22個州都發布強風暴警告。圖為華盛頓州二號高速公路旁的冰柱奇觀。(美聯社)
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西北部地區15日遭到強烈暴風雪的猛烈襲擊，許多地區降雪一到兩呎，風力時速逾80哩，華盛頓州的部分公路被關閉，西雅圖附近山區因斷電數日而與外界隔絕，從加州到伊利諾州的22個州都發布強風暴警告。

國家氣象局預測，中部地區和東北部地區在周末之前，將陸續遭到強烈風暴侵襲。

華州電力部門16日在清除電線的積雪，但西雅圖東北部Cascade山區數百名居民的供電，仍需數日才能全面恢復。救援部門在清理公路上的倒樹，以使斷電多日的居民得到物資供應。

華州警方在二號公路沿線的市鎮檢查，為受困居民送去食物、飲用水和燃料。Index鎮一名婦女說，斷電後他們把食物從冰箱取出，放在室外。

一些居民自發組織了四輪驅動車組成的運輸隊，為有需要的居民運送物資。組織者說，大家都是鄰居，只要有需求，他們就提供幫助。被封的公路16日重新開放後，許多居民趕到商店買食物、發電機和鏟雪車，以及給車加油。

強烈風暴16日向北加州移動後，給舊金山灣區帶來暴雨，山區是大雪。強風暴向南加州繼續移動後，洛杉磯和聖地牙哥出現降雨，洛杉磯附近山區是降雪。

強烈風暴17日向中部地區挺進，中西部地區因北極寒流南下已發布冬季風暴警告，明尼蘇達州的雙城市將出現降雪，芝加哥將是冰天雪地，體感溫度為零下華氏40度，風寒效應使許多地區的氣溫低到零度以下。中部平原地區將出現強降雨和雷暴雨天氣。

強烈風暴18日將抵達東北部地區，內陸地區將出現暴風雪，從華盛頓、紐約到波士頓一帶的沿海地區是雨雪天氣，費城、紐約和波士頓可能降雪一到兩吋，但賓州北部、紐約州中部和新英格蘭等內陸地區的降雪可能一呎，風寒效應將使體感溫度只有個位數，甚至不到零度。

降雪紐約洛杉磯

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