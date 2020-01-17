美國改口！伊朗飛彈攻擊有11名美軍受傷

美國福斯電視網報導，美國中央司令部發言人鄂班（Bill Urban）周四（16日）晚間透露，伊朗本月初發射飛彈襲擊伊拉克兩處美軍使用的基地後，有11名美軍被送出伊拉克到德國、科威特的醫院，治療腦震盪等症狀。

此前，美國總統川普和官員都說，1月8日的攻擊沒有造成任何美軍人員傷亡。 日前遭到伊朗飛彈攻擊的基地之一。路透 分享 facebook