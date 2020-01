美國耶魯大學(Yale University)最高學術等級的史特林講座教授(Sterling Professor),竟然回頭跟大學生、研究生一起聽課!

耶魯大學校刊報導,文理學院推出簡稱SAL2的倡議課程“Scholars as Leaders; Scholars as Learners,”以教學相長(“Teaching Relief for Learning”)為目標,讓教授可以用一學期的時間到任何他們感興趣的大學部或研究所課程修課。