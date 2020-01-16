川普當家 美國再生能源投資仍創新高

最新數據顯示，去年美國再生能源投資額創新高，和川普總統的綠能與氣候變遷觀點背道而馳。

根據彭博新能源財經（BNEF）的數據，去年美國再生能源年投資額大增28%至555億美元，僅次於中國大陸，且比歐洲還高。美國風力與太陽能業者去年大舉展開新投資，原因是聯邦稅負抵扣額進入新的一年將減半。

儘管去年中國大陸再生能源投資減少8%至834億美元，為2013年來最低，仍是全球最大的再生能源投資國。去年歐洲的投資也減少7%至543億美元。另一方面，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）是個不折不扣的氣候變遷懷疑論者，去年巴西再生能源投資卻激增74%至65億美元

去年全球挹注到再生能源產業的總金額達2,822億美元，比2018年增加1%。全球再生能源產業的投資額在2017年達3,150億美元，為有史以來最高。

但即便投資金額達到這樣的水準，都還是遠不及巴黎氣候協定將氣溫升幅控制在攝氏2度內所需的投資。