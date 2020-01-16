親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
伊朗報復美行動
哈利退出英王室
波音客機墜伊朗
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

干預司法引發全國法界反彈 陳師孟請辭獲准

川普當家 美國再生能源投資仍創新高

2020-01-16 22:58經濟日報 編譯林奇賢／綜合外電

最新數據顯示，去年美國再生能源投資額創新高，和川普總統的綠能與氣候變遷觀點背道而馳。

根據彭博新能源財經（BNEF）的數據，去年美國再生能源年投資額大增28%至555億美元，僅次於中國大陸，且比歐洲還高。美國風力與太陽能業者去年大舉展開新投資，原因是聯邦稅負抵扣額進入新的一年將減半。

儘管去年中國大陸再生能源投資減少8%至834億美元，為2013年來最低，仍是全球最大的再生能源投資國。去年歐洲的投資也減少7%至543億美元。另一方面，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）是個不折不扣的氣候變遷懷疑論者，去年巴西再生能源投資卻激增74%至65億美元

去年全球挹注到再生能源產業的總金額達2,822億美元，比2018年增加1%。全球再生能源產業的投資額在2017年達3,150億美元，為有史以來最高。

但即便投資金額達到這樣的水準，都還是遠不及巴黎氣候協定將氣溫升幅控制在攝氏2度內所需的投資。

根據BNEF 2017年新能源展望（NEO），要將氣溫升幅控制在攝氏2度內，全世界必須在2017至2020每年投資再生能源5,800億美元，並在2021至2025每年加碼至6,000億美元。

最新數據顯示，去年美國再生能源年投資額創新高，和川普總統的綠能與氣候變遷觀點背道...
最新數據顯示，去年美國再生能源年投資額創新高，和川普總統的綠能與氣候變遷觀點背道而馳。路透
分享

再生能源氣候變遷

延伸閱讀

雖遭川普施壓 歐盟仍促伊朗維護核協議

梅克爾：德美關係不睦無關川普 而是這個原因

美中協議幕後 川普女婿點醒北京留得青山在

川普拿汽車關稅 施壓英法德指控伊朗違核協議

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

童貝里與川普 下周達沃斯論壇王見王

2020-01-16 22:57

CNN：華倫與桑德斯辯論會後 互嗆彼此是騙子

2020-01-16 22:29

美首位同志操盤選舉 華裔議員羅達倫輔選楊安澤

2020-01-16 17:42

科學、工程領域 美國霸主地位不再

2020-01-16 15:45

外媒視角／紐時：參院接手彈劾文 是否能公正審理存疑

2020-01-16 14:20

彈劾川普案波洛西簽字 川普批鬧劇

2020-01-16 14:19

華爾街日報：美國政府希望蘋果iPhone設後門？

2020-01-16 14:05

全神貫注審川普彈劾案 美參院禁用手機禁交談

2020-01-16 13:34

熱門文章

美中貿易協議 最後可能以「我們退出」告終！

2020-01-16 11:11

美中簽署第一階段貿易協議 川普：不撤銷現有關稅

2020-01-16 02:48

3分鐘看懂 美中貿易協議五大要點

2020-01-16 08:21

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top