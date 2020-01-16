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童貝里與川普 下周達沃斯論壇王見王

2020-01-16 22:57聯合報 編譯張佑生╱即時報導

下周在瑞士達沃斯登場的第50屆世界經濟論壇，將出現「王見王」的畫面。時代雜誌年度風雲人物，瑞典氣候少女童貝里，將和氣候變遷懷疑論者、美國總統川普同場。

其實，兩人去年9月在聯合國氣候變遷峰會就曾同場過，只不過當時有段距離，並無交集。川普不但懷疑氣候變遷，還讓美國退出巴黎氣候協定。童貝里則準備對出席達沃斯論壇的各國領袖表示，必須立即並且全速脫離使用化石燃料。兩人同場會迸出何種火花？令人期待。

瑞典氣候少女童貝里2019年9月23日在紐約聯合國出席活動時，瞪著與記者交談的美...
瑞典氣候少女童貝里2019年9月23日在紐約聯合國出席活動時，瞪著與記者交談的美國總統川普。路透
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氣候變遷童貝里川普

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