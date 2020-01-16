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科學、工程領域 美國霸主地位不再

2020-01-16 15:45世界日報 編譯樊蕙╱綜合15日電

美國在科學與工程等領域失去領先地位。圖為美國太空總署研發人員檢視火星登陸小艇。(...
美國在科學與工程等領域失去領先地位。圖為美國太空總署研發人員檢視火星登陸小艇。(Getty Images)
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國家科學與工程統計中心(National Center for Science and Engineering Statistics)15日發表關於科學投資與教育的報告稱，美國在科學與工程等領域，持續失去領先霸主地位。

國家科學基金會(National Science Foundation，NSF)所屬的該聯邦統計中心透過彙整研究經費、期刊文章、相關員工和教育資料，以檢視美國科學界；而NSF每兩年要繳交科學界現況研究報告給國會。

報告指出，2016年，美國約有80萬學生取得科學或工程領域大學學位或同等學力；而歐盟國家有將近100萬人，中國更達到170萬人。

2017年，全美三分之一的科學工程博士學位都是由持臨時簽證的國際學生取得，但新入學的國際學生人數，卻在2016年達到高峰後開始減少，而中國和印度已經成為吸引國際菁英學子的競爭者；國家科學理事會(National Science Board，NSB)科學政策委員會主席茱莉亞‧菲利浦(Julia Phillips)說：「在全球各國爭搶人才的戰爭中，我們必須避免過度自滿。」

這份報告佐證了美國面對的障礙與衰退現象；NSB主席黛安·索瓦恩(Diane Souvaine)說：「不可否認，美國科學與工程事業正逆風而行。」

科學與科技和美國經濟發展密不可分；菲利浦說，自二戰起，相關成就推動85%的經濟成長。

2017年，美國花了5480億元進行研發，比世界上任何國家都多；在商業投資的推動下，研發預算提高，自進入本世紀以來每年增加約4%。

但以全球觀點來看，全世界研發總預算已突破2兆元，整體相關投資金額也在2000到2017年間成長到最初的三倍，但美國的占比卻持續縮小；2000年，全球研發預算近40%都在美國運用，但到了2017年，美國只占25%。

研發預算成長最多的就是亞洲；全球在過去17年內的相關漲幅中，中國就占據32%；菲利浦根據NSB的預測說：「中國的相關總預算可能在2019年的某個時間點已經超越美國。」

有線電視新聞網(CNN)去年11月報導，一份國際教育界的調查顯示，美國的民族主義者和反移民言論，恐怕是導致留學美國的外國學生人數減少的主因之一。

而在多元性方面，該報告稱，投入科學或工程界的女性、非裔、西語裔以及其他少數族群人數已達歷史新高；但其實就業機會也同時增加，少數族群在多數領域代表性仍不足。

CNN歐盟印度

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