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外媒視角／紐時：參院接手彈劾文 是否能公正審理存疑

2020-01-16 14:20聯合晚報 編譯徐榆涵摘譯

美國眾議院15日正式將彈劾總統川普的條文遞交參議院，由共和黨主導的參院料將於下周開始審理。面對大量證據指控，川普濫權以謀取個人利益並妨礙國會調查，參議員應該要採納證人和書面證據，不遺餘力對川普進行公平和透明的審判。

可惜的是，共和黨參院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）多次表態，他更在乎為川普保住總統大位，而非維護總統職務的誠信、川普所領導國家的國安問題以及他宣誓捍衛的憲法。

過去幾天，包括田納西州的參議員亞歷山大（Lamar Alexander）等少數共和黨籍表示，他們反對直接撤銷對川普的指控。亞歷山大說，「我認為我們有責任聆聽控辯雙方的論述。我們負有憲法責任」。

支持參院審理時應傳喚證人的部分參議員提出一項「一對一」協議，例如，若民主黨人傳喚前國安顧問波頓到參院作證，那共和黨人就得以傳喚前副總統拜登的兒子杭特．拜登出面作證，以利平衡。

理所當然的是，這兩名證人並不對等。波頓聲稱擁有關於川普扣住對烏克蘭近四億美元軍事援助經費一事的直接相關資訊 ; 而杭特．拜登是次要人物，被川普和盟友為模糊彈劾案焦點而牽扯進去。

麥康諾尚未認真看待此一過程。麥康諾14日甚至調侃眾院民主黨人呼籲傳喚更多證人的要求，並批評眾院的彈劾案力度相當軟弱無力。

共和黨籍議員仍有時間能以應有的嚴肅態度面對這次審判，即使只有四人（願意倒戈）。

甚至川普也還有時間拿出總統的樣子。最近兩位面臨彈劾程序的總統柯林頓和尼克森都未抗拒國會的傳票，即使心不甘情不願。

若川普真的問心無愧，那為何要拒絕相關官員出席作證或交出關鍵文件？若麥康諾堅信川普會被證明無罪，又為何要如此大費周章阻止真相大白？

（紐約時報14日社論）

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