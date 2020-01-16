川普與政府官員盼蘋果解鎖iPhone 隱私權爭議再起

美國政府與科技公司對於隱私權與政府獲取機密資訊的爭議，再度引發關注。美國財政部長米努勤周三表示，蘋果和其他科技公司應與調查機關合作。

蘋果及其同業競爭對手聲稱，強大的加密技術保護了用戶的隱私權，但執法官員認為，加密技術讓犯罪分子得以逃避法律的制裁。

去年12月6日，在佛羅里達州彭薩科拉（Pensacola）海軍基地受訓的一名軍官開槍濫射，造成三死八傷，最後遭警方擊斃；凶嫌阿爾沙姆拉尼（Mohammed Saeed Alshamrani）是赴美受訓的沙烏地阿拉伯少尉軍官。

執法人員目前仍持續調查這起致命槍擊事件，聯邦調查局（FBI）試圖解鎖兇嫌的兩支iPhone手機。

美國司法部長巴爾表示，這起案件是恐怖主義攻擊，呼籲蘋果公司協助解鎖兇嫌的iPhone手機，以進一步調查其激進行為。

美國總統川普周二砲轟蘋果，指責該公司在貿易問題上獲得政府幫助，卻拒絕解鎖嫌犯使用的iPhone。