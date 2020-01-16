紐時：美國中學課本蒙政治陰影 不同州的美國史迥異

紐約時報12日報導，美國各州的中學歷史教科書籠罩在黨派政治的陰影之下，該刊分析了加州和德州的美國史教科書，發現那些書來自同樣的幾家出版社、出於同樣的一些作者，但出版社和作者為兩州學生量身打造不同的內容，藉此滿足施政重點不同的決策者。

紐時選擇比較的8本教科書，是2016年之後出版8年級及11年級美國史課本，兩州有數以百計的歧異處──有些是細微差異，有些是南轅北轍，歧異來自各州社會科課程標準、州法、教科書審查委員的回饋意見等。這些教科書既受政治影響，也將有助於型塑一整代的未來選民。

紐時說，美國人在許多基本議題上缺乏共識，例如：應該如何限制資本主義、移民究竟是美國的負擔或有利於美國、奴隸制度在何種程度上持續影響美國人生活等，而教科書出版社被夾在中間，以不同的版本因應此事。

例如，保守派希望各中學提倡愛國主義，強調基督教的影響力，且讚揚美國多位開國元勳。但左派一向推動學生從下而上來看待歷史，而非由上而下，他們較關注女性、美洲原住民之類的少數族裔、邊緣團體。

又例如，加州教科書委員會要求麥格羅希爾出版公司（McGraw-Hill），在談到19世紀美洲原住民攻擊白人時，避免使用「屠殺」這個字眼。德州教科書委員會則要求帕爾森出版社（Pearson），在談到簽署美國獨立宣言的人時，要指出其中多少位是牧師，且要說明美國開國元勳是受基督教「大覺醒運動」的啟發。

德州大學歷史系榮譽教授德拉提加（Jesus F. de la Teja）認為，說到底，教科書的編訂審查，「就是個政治程序」。出版社積極取悅各州兩黨決策者，各校現朝向數位化教材轉變，在網路研究並不困難的情況下，現在許多教師更喜歡自己上線，以一手來源編纂教材。