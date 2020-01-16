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美眾院正式將川普彈劾案遞交參院 審判下周二開始！

2020-01-16 07:10聯合報 編譯季晶晶／即時報導

美國眾議院周三（15日）正式將上月通過的總統川普彈劾案遞交參議院，為最快下周開始的審判鋪路。

在彈劾案送至國會大廈另一邊的參院前，眾院議長波洛西簽署決議，允許她正式指派領導彈劾審判起訴工作的眾院成員，眾院也能撥款支應審判。參院的彈劾審判下周二起，可能持續到2月初。

民主黨掌控的眾院稍早幾以黨派立場分明的228票對193票，通過彈劾案遞交參院的決議。沒有共和黨籍議員投贊成票。

美國眾院議長波洛西15日簽署總統川普的兩項彈劾條文以遞交參院。路透
美國眾院議長波洛西15日簽署總統川普的兩項彈劾條文以遞交參院。路透
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