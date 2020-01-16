美眾院正式將川普彈劾案遞交參院 審判下周二開始！

美國眾議院周三（15日）正式將上月通過的總統川普彈劾案遞交參議院，為最快下周開始的審判鋪路。

在彈劾案送至國會大廈另一邊的參院前，眾院議長波洛西簽署決議，允許她正式指派領導彈劾審判起訴工作的眾院成員，眾院也能撥款支應審判。參院的彈劾審判下周二起，可能持續到2月初。