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眾院議長波洛西公布彈劾案7位檢察官名單

2020-01-15 23:21聯合報 編譯張佑生╱即時報導

美國聯邦眾議院議長波洛西15日宣布代表眾院向參院提出彈劾總統川普案文，相當於檢察官的7名眾議員名單，包括情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)和眾院司法委員會主席納德勒(Jerry Nadler)。名單公布後，眾院將彈劾案文送交參院，最快21日開始審理。

眾院議長波洛西15日抵達國會，宣布代表眾院對參院提出彈劾案的議員。美聯社
眾院議長波洛西15日抵達國會，宣布代表眾院對參院提出彈劾案的議員。美聯社
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司法檢察官彈劾案

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