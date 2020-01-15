親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
伊朗報復美行動
哈利退出英王室
波音客機墜伊朗
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

2月15日中小學調整為上課日 教師：超級無言的決策

震撼華爾街 美擬調整經濟數據發布流程

2020-01-15 23:12經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

川普政府據傳考慮限制媒體發布美國經濟數據的流程，可能使媒體與市場評估每月就業報告這類經濟數據的時間延長。華爾街警告，這將導致市場波動加劇，並增加政府網站的負擔。

彭博引述消息人士報導，美國勞工部目前執掌媒體發布重大報告的發稿室，允許記者提前30到60分鐘取得數據資料，並在未連接網路的電腦撰寫相關題材；待發布時間一到，電腦才會連上網路並發布新聞。

不過消息人士說，勞工部考慮做一些改變，例如移除發稿室的電腦，最快可能在本周公布這項消息。儘管政府的考量尚不明朗，但歐巴馬政府時期在2012年曾以安全風險及媒體不公平的競爭優勢為由，改變發稿室的新聞發布程序。

勞工部此舉可能顛覆長達近40年的發布程序，彭博及路透等媒體機構先前曾質疑政府針對這項程序的改變。這項改變可能加劇高頻交易業者的競爭，包括搶先取得數據及利用這些數據獲利，可能引發外界質疑全球數兆美元金融市場的公平性。

少了媒體在特定時間發布經濟數據新聞及提供更多觸及經濟數據的管道，政府也可能得準備應付自家網路負擔加重的問題，意味可能要增加安全措施及擴大網路流量。

加拿大帝國商業銀行（CIBC）北美外匯策略主管萊伊說，「經濟數據的細節至關重要。數據發布後愈晚弄懂其中的細節，就愈有可能擾亂市場」。

券商JonesTrading執行董事路茲認為，改變程序「肯定會使讀取經濟數據的交易演算法搞混，媒體愈晚發布經濟數據新聞，可能使市場波動擴大」。

外匯華爾街

延伸閱讀

路透：美國將公布新規 限制外國供應鏈出貨華為

美中簽署初步貿易協議前夕 亞股跌多漲少

穩懋搭5G熱潮 接單大增

證據顯示美伊合演了一場飛彈攻擊大戲 但到底為...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

眾院議長波洛西公布彈劾案7位檢察官名單

2020-01-15 23:21

提早投票州選民關心民生經濟 不在乎彈劾及伊朗

2020-01-15 17:45

華倫大送利多：當選第一天就免除學貸欠款

2020-01-15 17:45

華倫桑德斯猶互攻 如「爸媽吵架」支持者憂白登得利

2020-01-15 17:41

網路最受歡迎候選人 楊安澤政見深獲男選民青睞

2020-01-15 17:40

民主黨最後一輪辯論 6人激辯誰能當三軍統帥?

2020-01-15 17:36

不洗臉 總統參選人華倫只用7元保溼霜

2020-01-15 15:23

男嬰被棄凍死 32年後找到狠心母難起訴

2020-01-15 14:59

川普盼駁回彈劾案遭拒 參院：應聽兩造說詞

2020-01-15 13:38

美參院 擬21日起審理川普彈劾案

2020-01-15 13:15

影／達美班機飛上海班機在機場迫降 放油傷及小學操場師生

2020-01-15 11:36

搭機到塞班島探親 25歲日女被要求驗孕「好丟臉」

2020-01-15 11:22

美財長米努勤：第二階段貿易協議談成前 維持對中關稅

2020-01-15 11:02

蘋果不願解鎖罪犯手機 川普推文怒批

2020-01-15 09:28

川普彈劾審判 美參院領袖：最快7天內展開

2020-01-15 08:56

美財長：美對中商品關稅 可能維持至11月總統大選後

2020-01-15 07:45

達美飛上海班機折返洛杉磯 洩油致學生在內20多人受傷

2020-01-15 07:40

川普禁華為 強生不跟進 要求美方提備案

2020-01-14 23:07

伊拉克致函安理會 呼籲譴責美國暗殺行動

2020-01-07 11:43

美眾院通過彈劾 一次看懂川普兩項罪名

2019-12-19 10:14
看更多

熱門文章

哈利出走案外案 英女王私房錢曝光一半 掉出8億！

2020-01-15 09:00

孩子國籍引殺機 台男勒斃陸妻棄屍泰國海邊

2020-01-15 10:35

美國將公布新規 擴大禁止外國製產品出貨給華為

2020-01-15 10:02

哈利和梅根遷居為何擇加國捨美國？專家：精明！

2020-01-15 17:38

伊拉克美軍駐紮基地再遭火箭攻擊 未傳傷亡

2020-01-15 05:39

英國21歲網紅站懸崖自拍 下秒墜入深谷

2020-01-15 12:50

日防衛大臣：陸片面改變現狀 企圖顛覆國際秩序

2020-01-15 06:12

美財長、貿易代表：美中並未達成未來降低關稅的協議

2020-01-15 07:09

「絕不善罷甘休」杜魯多：若非美伊衝突 烏航乘客不會死

2020-01-14 23:50

達美飛上海班機折返洛杉磯 洩油致學生在內20多人受傷

2020-01-15 07:40

搭機到塞班島探親 25歲日女被要求驗孕「好丟臉」

2020-01-15 11:22

影／伊朗誤擊客機新影片曝光！最初拍片者傳被逮捕

2020-01-15 16:15

日圓貶破110 八個月首見

2020-01-15 00:10

影／達美班機飛上海班機在機場迫降 放油傷及小學操場師生

2020-01-15 11:36

美股回落 美官員稱大選前維持對陸商品關稅

2020-01-15 06:56

在馬丘比丘太陽殿大便還搞破壞 6名外國遊客被捕

2020-01-15 17:39

母上廁所突遭巨蛇竄出狠咬 兒拿鐵鎚狂敲救援

2020-01-15 18:26

路邊乞討2年！他好心幫助街友 意外揭「富二代」身分

2020-01-15 18:32

日經：華府加強施壓台積電 赴美生產軍用晶片

2020-01-15 19:23

6年來偷拍162名女性美腿 他被逮後稱有「戀腿癖」

2020-01-15 20:09

亞馬遜貝佐斯：21世紀是印度人的世紀

2020-01-15 20:27

澳洲大火燒光他家 男買樂透中2千萬喊奇蹟

2020-01-15 11:16

水患後2個月…威尼斯運河乾成水溝

2020-01-15 17:53

日男子入侵一公司 挾持女員工與警對峙18小時

2020-01-15 20:02

美財長米努勤：第二階段貿易協議談成前 維持對中關稅

2020-01-15 11:02

當街性侵92歲老婦人 21歲嫌犯辯稱：褲子滑落才不小心犯案

2020-01-15 19:35

美中貿易協議 外媒：陸擬兩年買兩千億美元商品

2020-01-15 00:40

波音去年交機遠不如空巴 痛失全球最大飛機製造商頭銜

2020-01-15 08:44

美財長：第二階段貿易協議中 將取消更多中國商品關稅

2020-01-15 21:20

這個冬天很不冷！日本降雪量創近40年來最低

2020-01-15 20:19

反制中國 美學者籲川普部署飛彈與台灣簽FTA

2020-01-15 08:37

美財長：美對中商品關稅 可能維持至11月總統大選後

2020-01-15 07:45

以色列發動空襲 敘利亞空軍基地蒙受輕微損失

2020-01-15 09:06

英媒：女王「屈服」哈利夫婦任性要求

2020-01-15 17:10

不是精品旅館？ 浴火重生後 新落成的南極研究站好美

2020-01-15 15:50

我友邦瓜地馬拉新總統就職 典禮延誤五小時

2020-01-15 11:56

美銀行財報 花旗、小摩報喜

2020-01-15 00:11

紐時曝光新影像 烏克蘭客機遭2枚飛彈誤擊

2020-01-15 09:26

陸增購美貨 兩年2,000億美元

2020-01-14 23:50

蘋果不願解鎖罪犯手機 川普推文怒批

2020-01-15 09:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top