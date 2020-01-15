震撼華爾街 美擬調整經濟數據發布流程

川普政府據傳考慮限制媒體發布美國經濟數據的流程，可能使媒體與市場評估每月就業報告這類經濟數據的時間延長。華爾街警告，這將導致市場波動加劇，並增加政府網站的負擔。

彭博引述消息人士報導，美國勞工部目前執掌媒體發布重大報告的發稿室，允許記者提前30到60分鐘取得數據資料，並在未連接網路的電腦撰寫相關題材；待發布時間一到，電腦才會連上網路並發布新聞。

不過消息人士說，勞工部考慮做一些改變，例如移除發稿室的電腦，最快可能在本周公布這項消息。儘管政府的考量尚不明朗，但歐巴馬政府時期在2012年曾以安全風險及媒體不公平的競爭優勢為由，改變發稿室的新聞發布程序。

勞工部此舉可能顛覆長達近40年的發布程序，彭博及路透等媒體機構先前曾質疑政府針對這項程序的改變。這項改變可能加劇高頻交易業者的競爭，包括搶先取得數據及利用這些數據獲利，可能引發外界質疑全球數兆美元金融市場的公平性。

少了媒體在特定時間發布經濟數據新聞及提供更多觸及經濟數據的管道，政府也可能得準備應付自家網路負擔加重的問題，意味可能要增加安全措施及擴大網路流量。

加拿大帝國商業銀行（CIBC）北美外匯策略主管萊伊說，「經濟數據的細節至關重要。數據發布後愈晚弄懂其中的細節，就愈有可能擾亂市場」。

券商JonesTrading執行董事路茲認為，改變程序「肯定會使讀取經濟數據的交易演算法搞混，媒體愈晚發布經濟數據新聞，可能使市場波動擴大」。