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當街性侵92歲老婦人 21歲嫌犯辯稱：褲子滑落才不小心犯案

2020-01-15 19:35聯合新聞網 綜合報導

美國21歲男子當街性侵92歲老婦人致死，事後竟辯稱，是因為褲子掉下來生殖器才會意...
美國21歲男子當街性侵92歲老婦人致死，事後竟辯稱，是因為褲子掉下來生殖器才會意外接觸。圖擷自每日郵報
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日前美國發生一起駭人的性侵案件，一名92歲的老婦人被21歲的男子盯上，更直接在街道上痛毆並加以性侵她，事後男子被逮捕還辯稱「是因為褲子滑下來，生殖器才意外接觸到」，荒謬言論讓警方聽了全傻眼。

根據「每日郵報」報導，案件發生在美國紐約皇后區，受害的老婦人為92歲的瑪麗亞（Maria Fuertes），當時她正準備要過馬路到對面商店，沒想到21歲的嫌犯里阿茲（Reeaz Khan）一路尾隨並從後面將老婦人撲倒，接著更當街性侵，雖然老婦人試圖要掙脫但卻遭到毆打，而當時正值半夜街上沒有人可以救她。

根據報導，瑪麗亞在當地深受喜愛人緣很好，是鄰居口中的「祖母」，但沒想到卻在離家只剩幾步路的距離遭受攻擊。男子在犯案後逃離現場，而老婦人則倒地不起，直到凌晨才被路人發現，但被發現時她肋骨已經斷裂，且胸部、頸部都受到重傷，儘管立刻送往醫院急救，但仍傷重不治身亡。

事後警方取得重要的監視錄影畫面，並循線將男子逮捕，但沒想到他卻辯稱，「我是看到老奶奶跌倒想要上前幫助，但沒想到因為褲子突然滑落，所以生殖器官才不小心插進去」，誇張言論讓警方相當傻眼並不被採信，將他移送法院審理。

器官紐約

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