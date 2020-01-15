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提早投票州選民關心民生經濟 不在乎彈劾及伊朗

2020-01-15 17:45世界日報 編譯孫梁／綜合14日電

川普總統將面臨參院審理彈劾案，以及美國與伊朗緊張關係升高，是目前媒體報導的焦點，但提早投票州的選民更關心健保、薪資、學貸和氣候變遷等基本民生議題，認為彈劾和伊朗危機離他們太遙遠。

國內外發生政治動盪是2020年初選季的突出特點，許多州下月開始陸續將舉行民主黨總統初選或黨團會議，而民生問題長期以來一直是初選階段的重要議題。在將於2月11日舉行初選的新罕布夏州，69歲的退休教授珍妮·沙克利表示，經濟問題對她更現實。

新罕州民主黨主席巴克利說，大部分美國人的焦點仍是家庭，而川普的不可預測性和他在決策上的任意性，使普通選民更難把關注的重點放在焦點議題上。

在2月3日將舉行黨團會議的愛阿華州，許多選民也有同感，Waukee鎮一名護士表示，她不認為伊朗將是長期議題，伊朗問題的色彩將逐漸消退，她不認為世界即將爆發另一場戰爭。

華盛頓的民主黨策士費德曼表示，伊朗與彈劾一樣，不會是選民關心的重點。選民可能對伊朗和彈劾有想法，但其重要性不如健保，數十萬元的學貸負擔是選民面臨的挑戰，華府關注的重要議題不是選民重視的問題，他們關心的是民生。

伊拉克戰爭和外交政策曾是民主黨初選的議題，包括在2004和2008年初選期間。但今年初選的主導議題是國內政策，民主黨參選人一年多來在辯論取消私營健保，和建立政府經營的全民保險。

外交政策是民主黨參選人12月辯論的重要議題，但許多民主黨選民表示，伊朗局勢和彈劾使他們更討厭川普。新罕州一名68歲的獨立選民表示，伊朗和彈劾更凸顯要把川普趕下台的重要性，但他仍不確定哪個民主黨參選人能夠擊敗川普。

民主黨伊朗川普

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