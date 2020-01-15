華倫大送利多：當選第一天就免除學貸欠款

麻州聯邦參議員伊麗莎白‧華倫14日在2020年第一場民主黨總統參選人辯論會前拋出新計畫，一旦當選總統上任第一天，就會透過合法方式繞過國會，為學生免除部分學貸債務。

華倫說，上任後會指示教育部長，為95%積欠貸款學生(相當於4200萬人)，「妥協並修正」最多5萬元的聯邦學生貸款。

華倫在去年夏天與南卡羅來納州聯邦眾議員克萊本(James Clyburn)共同提出的法案，計畫為全國收入不到10萬元的家庭學生，免除多達5萬元的債務。

而華倫在民主黨總統提名首場初選前數周宣布相關計畫，進一步突顯該法案的迫切性；她在計畫中寫道，教育部有權力免除學生債務，「而我們已經不能再等國會採取行動了。」

華倫也寫道：「此外我也要利用手邊所有工具，解決高等教育種族不平等問題，取締營利機構，並消除掠奪性貸款。」

進步派的華倫致力在下月初愛阿華州與新罕布夏州的競爭中勝出，但她最近民調表現欠佳，在這兩州的支持度都落後於前副總統白登，也不及佛蒙特州國會參議員桑德斯，在愛阿華州更落後於前印第安納州南灣市長布塔朱吉。

全美積欠學貸金額超過1兆5000億元，這個問題在愛阿華州與新罕布夏州特別嚴重；「大學入學與學生成功協會」(The Institute for College Access &Success)指出，愛阿華州逾60%、新罕布夏州76%的應屆畢業生都積欠學貸，而這兩州近期畢業的大學積欠相關債務，也比全國平均約3萬元更多。

華倫的計畫比白登和布塔朱吉提出的方案更進一步，但仍不及桑德斯呼籲全面免除學生債務。