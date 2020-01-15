華倫桑德斯猶互攻 如「爸媽吵架」支持者憂白登得利

民主黨初選兩大自由派參選人互相攻擊加劇，聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren，麻州)13日稱桑德斯(Bernie Sanders，佛蒙特州)曾說女人無法當總統後，桑德斯志工通訊系統出現嘲諷華倫是「印第安公主」的簡訊，引發雙方支持者在社媒上爭吵不休，令部分人士擔心恐讓民主黨溫和派恐漁翁得利。

桑德斯的志工通訊系統送出一封簡訊，稱華倫是「印第安公主」，造成社群媒體上兩邊的支持者相互爭執與困惑。桑德斯團隊告訴「美聯社」，他們發現這封簡訊由一名桑德斯假志工發送，該名志工據信是川普總統的支持者，此人已被踢出系統。

這封簡訊寄給一名叫作凱特琳(Caitlin)的女子，並詢問對方：「你支持桑德斯嗎？」對方否認，並稱他們屬於華倫競選團隊的志工。

接著桑德斯團隊的簡訊回應：「寶嘉康蒂(Pocahontas)，是吧？」寶嘉康蒂是電影「風中奇緣」中的印第安公主，這也是川普經常嘲笑華倫的用詞，因為華倫先前聲稱他有美國印第安血統。

有些推特用戶質疑簡訊的真實性，有些人認為照片遭竄改。儘管如此，支持華倫的募款團體13日將相關簡訊的圖片貼到推特，引發華倫和桑德斯支持者間的對立。

過去一年，桑德斯和華倫不願因2020年選戰批評對方，而是共同抨擊溫和派參選人以及川普。但就在愛阿華州「黨團會議」選舉前三周，華倫13日證實一篇報導，桑德斯曾在2018年告訴她，女性不可能贏得總統，但遭桑德斯否認。

一名左派團體領袖在推特比喻當前桑德斯和華倫的相爭情況，有如「爸媽吵架，我只能回到房間戴上耳機」。

雙方你來我往的攻擊不僅是兩人初選最嚴重分歧，也分裂兩邊的支持者。過去維權團體將桑德斯和華倫視為領袖，但他們擔心這起爭議可能反而圖利溫和派參選人。

進步派團體「正義民主黨人」(Justice Democrats)成員沙希德(Waleed Shahid)表示，他對於這起衝突感到難過，他認為這會分散注意力，無法專注於超越中間派參選人、前副總統白登(Joseph R. Biden)的目標。