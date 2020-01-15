網路最受歡迎候選人 楊安澤政見深獲男選民青睞

民主黨總統參選人楊安澤(Andrew Yang)因未達民調支持率門檻，缺席14日晚在愛阿華州黨團投票前最後一場電視辯論資格，但楊安澤和支持者「楊幫」(Yang Gang)仍全力衝刺、爭取串聯；楊安澤13日在德瑞克大學的造勢活動上矢言，2月3日愛州黨團會議結果將「震驚全世界」。

與此同時，國家廣播公司(NBC)分析指出，楊安澤或許沒有廣泛的主流吸引力，但他成功動員各類人等大力支持；楊安澤的政見尤其打動眾多男性選民的心，他們有很多人不僅被民主黨遺忘，甚至可能被整個社會遺忘；如果民主黨人想在2020年與川普相抗衡，有必要認真對待楊安澤。

楊安澤的支持群眾非常多元，從科技執行長、到不滿「伯尼兄弟幫」(Bernie Bros，指桑德斯支持者)的人，就連不少知名共和黨群眾煽動者心中，都有楊安澤的存在。

保守派政治評論員夏皮羅(Ben Shapiro)稱楊安澤是「力求合理的正直者」； 福斯新聞節目主持人卡爾森(Tucker Carlson)稱讚楊安澤是「在高科技和機器人危害方面說得最有道理的政治人物」。

楊安澤主張政府每月發給每名成年人1000元「自由紅利」。紐約時報稱他是網路最受歡迎候選人，部分原因是他在Reddit、Quora甚至4chan等網路平台社群最為活躍。

楊安澤經常談論卡車司機和被解雇工廠工人的掙扎，對紐約計程車司機自殺率上升也表示警惕。

當「老白男」成為進步改革派圈子裡的侮辱字眼，楊安澤似乎發自真心關懷他們的苦難；楊安澤的書中寫道：「我最擔心的人群是貧窮的白人，若中年白人覺得生活毫無意義並自我毀滅，接下來幾個月會有更多隨機槍擊案發生。」

楊安澤在大力支持擴大婦女權利和種族正義的同時，也要求對白人男性有更多同情心，他曾表示：「如果受苦者是具有一定背景的白人，苦難似乎就變小了。」他也警告「自動化導致男性失業率上升可能造成混亂。」

楊安澤將男性的痛苦與社會病(例如憂鬱症、自殺、親密伴侶暴力和國內恐怖主義)之間相連。研究發現，當男性擔心無法賺錢養家糊口時，會在生理上出現承受壓力跡象；而當男子氣概受威脅時，男性更可能容忍家庭暴力和對婦女性騷擾。楊安澤至少承認這件事實的存在以及它對整體社會的影響。

此舉引發廣泛共鳴，男性支持者對楊安澤的捐款相對熱情。

13日晚上在德瑞克大學一場大約700人的熱情集會上，「楊安澤現象」更加彰顯，許多人穿戴MATH標誌帽子和「楊幫」T恤。儘管楊安澤輕鬆達到籌款目標，但他目前的全國支持率約在3%上下，未能達到參與電視辯論的5%門檻。

楊安澤除了在辯論前夕舉辦集會，支持者也敲定14日為「楊安澤全國能見度日」(Yang National Visibility Day)，派人敲門拜票並在全國各地揮舞標誌，希望能在愛阿華州黨團會議中，表現超出預期。