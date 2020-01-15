民主黨最後一輪辯論 6人激辯誰能當三軍統帥?

民主黨總統初選第七場辯論14日在愛阿華州第摩因市(Des Moines)德瑞克大學(Drake University)舉行；此次辯論恰逢美國與伊朗緊張情勢升高之際，因此「誰最具三軍統帥資格」也成為參選人交鋒的焦點，其中前副總統白登(Joe Biden)並為曾經支持伊拉克戰爭的決定道歉。

這場辯論是2月3日愛州「黨團會議」前，民主黨總統初選最後一場辯論，而愛州是傳統兵家必爭之地。

此次參與辯論的有六人包括白登、聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren，麻州)、桑德斯(Bernie Sanders，佛蒙特州)、柯洛布查(Amy Klobuchar，明尼蘇達州)、印第安納州南灣前市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)以及億萬富翁斯泰爾(Tom Steyer)。

白登先為支持入侵伊拉克道歉

由於目前川普政府面對伊朗危機，主持人提問各參選人，誰最具三軍統帥資格；桑德斯把握機會攻擊白登，重申他反對伊拉克戰爭的外交政策；曾在2002年投票支持入侵伊拉克的白登，先為當年決定道歉，說道「13年前我曾說過，授權總統宣戰是個錯誤，我承認。」

白登接著提及前總統歐巴馬，稱歐巴馬反戰，且就此選他當副手；桑德斯以戰爭花費的鉅資為出發點論述，稱這些錢可用作健康保險。柯洛布查以團結者之姿，獨立於其他對手的唇槍舌戰之外，稱首要之務是打敗川普總統。

主持人接著問，恐怖組織「伊斯蘭國」(IS)在美國上次徹出伊拉克時出現，試問眾人要如何避免歷史重演？

桑德斯說，鑑觀史實，許多戰爭以謊話為基礎而現在也是如此，他主張國際聯盟，極力避免伊朗取得核武。

布塔朱吉主張限制總統動武權力

此問題隨後轉向參選人是否撤回中東駐軍，華倫支持退出中東的「戰鬥」部隊，但保留美軍在該區駐守的空間。

布塔朱吉曾赴阿富汗作戰，他緬懷捐軀同袍，強調總統在中東根據「動武授權法」(AUMF)採取的行動必須改變。

桑德斯2003年曾投票反對美軍侵略伊拉克，他說「美國人厭倦無盡的戰爭，浪費數兆公帑。」

川普空襲蘇雷曼尼前未通知國會 候選人一致痛批

民主黨參選人批評川普在下令空襲伊朗聖城旅指揮官蘇雷曼尼(Qassem Soleimani)前未先通知國會，主持人接著問，在何種情況下，民主黨參選人可能會未經國會同意採取軍事行動，以及若要與北韓領導人見面，是否要有前提。

白登說，反對無前提就會見北韓領袖，也不會和北韓磋商，他不忘提醒選民，這個孤立國家的領導人曾說「白登是條瘋狗(rabid dog)，必須棒打」；白登自嘲的這番說法，逗得眾人發笑。

民主黨下一場辯論將2月7日將在新罕布夏州(New Hampshire)曼策斯特的聖安塞姆學院(Saint Anselm College)舉行，之後兩場則分別於2月19日在內華達州拉斯維加斯登場，接著2月25日移師南加州查爾斯頓(Charleston)舉辦。