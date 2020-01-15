不洗臉 總統參選人華倫只用7元保溼霜

參加民主黨總統初選的麻州國會參議員伊莉莎白．華倫( Elizabeth Warren)日前透露她個人的保養習慣，表示自己從不洗臉，或者說是「不以常規方式洗臉」。

在接受《柯夢波丹》(Cosmopolitan)雜誌訪談中，華倫分享了她的護膚秘訣是使用不到7元就可買到的「旁氏」(Pond`s)保濕霜，「我早晚使用保濕霜，而且從不洗臉。」

參選人競選期間需忍受長時間旅行，從事各種活動，連帶影響睡眠，因而使得護膚、運動養生與健康飲食秘方，變成令人感興趣的話題。出門在外很難維持例行保養，經常因為不方便而被犧牲；但是一天24小時、每周七天的新聞周期，卻意味參選人需隨時準備好面對鏡頭。

華倫去年夏天參加第一次民主黨辯論以來，她無懈可擊的肌膚就成為熱門討論的話題。她說她的護膚方法來自表姊圖西(Tootsie)的啟發，且堅持至今。

現年70歲的華倫是旁氏保濕霜的愛用者，她說20多歲時，在一場家庭聚會中遇見漂亮的表姊圖西，於是詢問她如何保有如此明亮肌膚？圖西回答說，每天早晚用旁氏保濕霜，並且不要洗臉。

另一位女性參選人、明尼蘇達州資深參議員艾美．柯洛布查(Amy Klobuchar)也強調保濕的重要。她說，她的唇膏也含有保濕成分，她喜歡「倩碧」(Clinique)這個品牌，主要原因是這個品牌經常送贈品。

加州國會參議員賀錦麗(Kamala Harris)去年12月初已宣布退出2020年總統大選，但退選前，她也分享自己的護膚之道。賀錦麗告訴《柯夢波丹》雜誌，慣於使用品牌「舒特膚」(Cetaphil)皮膚清潔用品，尤其喜歡濕紙巾。