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男嬰被棄凍死 32年後找到狠心母難起訴

2020-01-15 14:59世界日報 編譯馬永慶／綜合14日電

康乃狄克州當局14日宣布，1988年在當地一個停車場被發現凍死的一名男嬰，經過DNA鑑定後，已確認其母親的身分；雖然這名女子稱「等警察來敲門，已等了32年」，但由於事隔多年，她不會被起訴。

美聯社報導，梅利登(Meriden)市警察局長柯賽特(Jeffry Cossette)說，這名男嬰屍體於1988年1月2日被發現裹在毛毯時，他的母親凱倫‧古茲馬‧羅希(Karen Kuzmak Roche)時年25歲。調查人員相信，這名男嬰被發現時，已被拋棄在停車場五天。

柯賽特說，預計羅希不會被刑事起訴，他稱這是過失殺人案件，受到20年的追訴時效限制。

他說，留在毛毯的樣本經過新DNA檢測後，鑑定出羅希的遠親，並最終引領探員在2日，即是在發現該男嬰的32周年時，到羅希家中查問。

羅希承認自己是這名男嬰的母親，並為當年的事後悔。

柯賽特說：「羅希表示，她等警察前來敲門的日子，已等了32年。」

此案是使用認為有助於解決全國冷案的一種比較新的技術偵破，當中包括把犯罪現場的DNA圖譜輸入到大家譜數據庫，尋找留下DNA的人的親戚，然後建立一個DNA家譜，協助警方找出嫌犯。

同樣的技術在2018年協助警方逮捕了被稱為「加州殺手」的凶徒，當局相信他殺害了至少12人和強暴過50名婦女。

羅希告訴當局，她在1987年12月28日致電消防局，稱他們需要在停車場搜索一樣「東西」，但沒有說明是嬰兒。柯賽特說，一線應急員的確到過該停車場，但什麼也沒找到。

她還告訴警方，懷孕的事只有她自己知道，她當時穿著寬鬆衣服來掩飾。

男嬰父親的身份尚未確定，但警方認為他不知道她懷孕，也不知道嬰兒被遺棄。

當地牧師在該嬰兒死後為他取名大衛‧保羅(David Paul)，社區居民為他的治喪和葬禮費用捐款。

DNA停車場警察

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