川普盼駁回彈劾案遭拒 參院：應聽兩造說詞

與國會打交道的白宮立法事務主管游藍（Eric Ueland）14日表示，川普總統全然無辜卻面臨彈劾，應該有選項，要求參院票決是否駁回彈劾案，然而，固然參院由共和黨把持，但黨團領袖拒絕對此進行票決，指出參議員們都認為應該聆聽兩造說詞，才像審理案件，而非整個駁回。

同一時間，白宮副發言人吉德里（Hogan Gidley）表示，面臨彈劾案即將在參院審理，川普非但「不畏戰」，事實上還很熱切找證人，證明「此君（川普）什麼錯事也沒做」。

「美聯社」報導，游藍表示，總統的權利該受保護，包括有權提動議駁回案件。他把川普該有的權利，比擬成全然無辜的人被叫上法院，就有權受到保護。他有信心，參院面對即將到來的彈劾案審理，會走完過場，建立規矩。但過沒多久，眾院多數黨領袖麥康諾表示，共和黨團目前沒這個心思提案駁回彈劾案。共和黨參議員們認為，至少在審理之初，有責任聆聽控方辯方論述；大家該記住，參議員沒發言權，只能坐著仔細聽，循著首席大法官提出來的書面問題。凡此種種意味著聽案審案，而非駁回。

參院共和黨四把手布倫特（Roy Blunt，密蘇里州）表示，總統有權讓自己案子經過聽審，而美國人民也有權聆聽。

但這種立場，與川普12日推特發文相左。他在貼文上說，很多人相信，一個案子沒立足於證據、罪行，只讀謄本、『半無壓力』的彈劾噱頭，參院審理而非直接駁回，等於讓黨同伐異的民主黨獵巫行動，取得公信力。他贊成那些人的看法。

但共和黨籍參議員克雷默（Kevin Cramer，北達科他州）表示，儘管他認為眾院所提的彈劾案「軟弱可笑」，還是願意讓審案照本宣科走完。克雷默表示，他估計審理過程會很無聊。

另一名共和黨籍參議員布勞恩（Mike Braun）表示，雖說川普反覆思考，想駁回彈劾案，但終究會希望完整審案，而在無罪開脫時，能宣稱自己勝利。