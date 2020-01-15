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搭機到塞班島探親 25歲日女被要求驗孕「好丟臉」

2020-01-15 11:22聯合新聞網 綜合報導

示意圖，日本女子西田美紀飛往美屬塞班島時，被香港快運航空要求驗孕，令她感到不適。...
示意圖，日本女子西田美紀飛往美屬塞班島時，被香港快運航空要求驗孕，令她感到不適。圖取自ingimage。
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現在搭飛機除了一般的安全檢查外，還可能要驗孕。日本一名女子西田美紀日前搭乘香港快運航空前往塞班島時，已經在機上的問卷中表明「沒有懷孕」，但仍被航空公司要求妊娠測試，令美紀感到相當不適。

美國《福斯新聞》報導，25歲的西田美紀日前搭乘從香港飛往美屬塞班島的班機探望父母，她所搭乘的香港快運航空要求她必須進行「驗孕」，即便她一開始就已在登機問卷表明沒有懷孕，但航空公司仍堅持。測試結果美紀並沒有懷孕，讓她對這段經歷感到「羞恥和沮喪」。

香港快運航空回應，為因應美國移民法規定，在2019年2月開始採取測試，同時也對受到影響的所有旅客道歉，聲明中也提到他們已經中止測試。

近年來許多孕婦為讓子女擁有美國公民身分，選擇前往美國生產。其中塞班島更是受到中國孕婦的喜愛，因為當地不需要簽證。即便美國並未禁止孕婦入境，但當移民官發現旅客是因生育目的前往，是可以拒絕他們入境。

為抑制遊客出生率的飆升，塞班島在2019年積極立法限制該地生育旅遊。美國國土安全部及海關與邊境保護局也將免簽證旅遊從45天降低到14天。但即便實施多項措施，塞班導依舊維持對中國遊客免簽證，以維持島上經濟。

孕婦美國公民免簽

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