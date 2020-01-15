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美財長：美對中商品關稅 可能維持至11月總統大選後

2020-01-15 07:45聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

路透報導，美國財政部長米努勤14日表示，美國將持續對中國大陸商品課徵關稅，直到美中完成第二階段貿易協議。彭博報導，要等到11月美國總統大選之後。

美中簽署第一階階段貿易協議前夕，米努勤向記者說，「這些關稅將維持到第二階段。若總統川普迅速地（與中國）完成第二階段協議，他將會考慮在第二階段撤銷關稅」。

美國財政部長米努勤表示，美國將持續對中國大陸商品課徵關稅，直到美中完成第二階段貿...
美國財政部長米努勤表示，美國將持續對中國大陸商品課徵關稅，直到美中完成第二階段貿易協議。新華社
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