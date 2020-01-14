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川普再失言！稱自己「應得和平獎」 遭得主打臉

2020-01-14 18:03台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

美國總統川普又因為失言惹上風波，連國內都嘲諷他搞不清楚和平獎頒發原因。(phot...
美國總統川普又因為失言惹上風波，連國內都嘲諷他搞不清楚和平獎頒發原因。(photo by Wikimedia)
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美國總統川普又爆失言遭打臉！川普日前對2019年的諾貝爾和平獎頒發表示質疑，他認為，如以和平獎得主、衣索比亞總理阿邁德的獲獎標準來說，自己下令擊殺伊朗高級將領、同時也調解了尼羅河爭端，更應該獲獎。對此，阿邁德回應，會解決與鄰國厄立特里亞的戰爭不是為了拿獎，初衷是為了區域和平，川普若有疑問，應該去找諾貝爾獎評審。

砲轟得主沒做什麼

根據《英國廣播公司》報導，日前川普在集會時的談話又隨便「開地圖炮」，他對去年諾貝爾和平獎頒發給阿邁德無法理解，川普引用頒獎原因：拯救國家，不以為然聲稱：「我下令擊殺伊朗高級將領，更積極打擊伊朗軍事，這比拯救一個國家更有貢獻。」

隨後川普還表示，協調尼羅河大壩議題他也正參與其中，他所說的尼羅河大壩事件是指尼羅河係地區的用水問題，例如在上游的衣索比亞和蘇丹打算蓋大壩，為了提供民生電力，然而，埃及擔心這樣會阻擋水流，類似的議題長年無法談妥，而目前美國的確介入，打算當第三方協調。

川普弄錯原因

不過，川普這系列的發言都被抨擊，首先據《非洲正面新聞》報導，被針對的和平獎得主阿邁德14日回擊說，他一切初衷都是為了區域和平，而非為了拿和平獎，如果川普有問題，他應該是去問奧斯陸（意指諾貝爾獎評審），而非衣索比亞。

除了當事人回擊，連美國媒體都同樣打臉川普，民主黨人就透過推特表示，川普似乎沒弄懂阿邁德拿獎的原因，阿邁德拯救國家的拿獎原因並非尼羅河議題，而是他上任後積極推動與鄰國厄立特里亞的和平，衣國和厄國雖然在2000年簽署停火條款，但實際上邊界仍處於戰爭狀態，直到阿邁德18年直接找上厄國總統阿夫韋爾基談妥停戰，才有所改善。

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川普諾貝爾獎衣索比亞

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