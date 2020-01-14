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最終一輪！民主黨6參選人今辯論 沒有楊安澤

2020-01-14 15:34世界日報 編譯樊蕙／綜合13日電

去年12月有七位參選人辯論，但楊安澤(Andrew Yang)沒有取得14日辯論...
去年12月有七位參選人辯論，但楊安澤(Andrew Yang)沒有取得14日辯論的資格，儘管楊安澤符合捐助者相關條件，卻沒有跨過民調數字門檻。 法新社
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民主黨總統初選參選人定14日在愛阿華州參加該州於2月3日舉行黨團會議之前最後一場辯論，共有六位領先的參選人取得參加辯論的資格。

民主黨全國委員會表示，前副總統白登(Joe Biden)、前任印第安納州南灣市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)、明尼蘇達州聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)、佛蒙特州參議員桑德斯(Bernie Sanders)、億萬富豪環保主義者史泰爾(Tom Steyer)、以及麻州聯邦參議員伊麗莎白‧華倫(Elizabeth Warren)等六人，將參加這場辯論。

儘管選情依舊膠著，這場辯論已經是目前為止參與辯論的參選人數最少的一次；去年12月有七位參選人辯論，但楊安澤(Andrew Yang)沒有取得14日辯論的資格，儘管楊安澤符合捐助者相關條件，卻沒有跨過民調數字門檻。

參選人必須在DNC認可的四份民調中取得5%以上支持度，或在最早幾批初選的州取得7%的民調數字；參選人也必須找到至少22萬5000名捐款贊助者，才能符合資格。

億萬富豪彭博(Michael Bloomberg)不接受競選捐款，也不積極爭取參加辯論的資格；他將目標放在愛阿華州之後將於3月舉行初選的幾個州，以及另外三個最早舉行初選的州。

沒有取得辯論資格的新澤西州聯邦參議員布克(Cory Booker)13日上午宣布退選，原因是經費不足難以勝選。

布克在民主黨選民中的平均支持率只有1.8%；募款困難也是布克陣營的一大阻礙；2019年第四季僅募得660萬元。

布克在寫給支持者的聲明中說：「我們的競選活動已經進入這個時期，需要更多資金來擴大規模並持續建立可望勝出的競選活動，但我們沒有這筆錢，也因為我無法參加下一次辯論所以難已募得，更因為川普總統的彈劾案理所當然地讓我必須留在華盛頓。」

目前還有12人角逐該黨總統候選人提名。

民主黨民調

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