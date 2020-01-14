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「恢復白宮記者會」 13位前發言人罕見投書

2020-01-14 15:32世界日報 編譯陳韻涵／綜合13日電

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白宮七位前發言人，以及國務院和國防部六位前發言人罕見聯合發表公開信，投書「有線電視新聞網」(CNN)專欄，呼籲現任白宮發言人葛瑞珊(Stephanie Grisham)恢復每日召開例行記者會的慣例。

葛瑞珊在Axios新聞網站回應13位前發言人的投書表示，「這是集體思考的最高境界，媒體史無前例的靠近(總統)，但白宮記者持續抱怨，因為他們無法上電視；他們不追求資訊，而是尋找契機。」

她接著說，「總統透過非正統的方式做很多事，他改寫政治規則，他的發言人和政府內的任何人都明白。」

葛瑞珊自從去年7月接任川普總統的主要發言人後，從未舉辦一場記者會，而是決定接受對川普友善的新聞媒體訪問，如「福斯新聞網」(Fox News)，以及「一個美國新聞網」(One America News Network)。

白宮缺乏記者會的審查，在美國及伊朗緊張情勢升高之際，愈顯嚴格。

在川普政府之前，白宮例行記者會是數十年來的傳統，在前總統歐巴馬、小布希任內，白宮和國務院幾乎天天召開記者會。

這封10日刊登的公開信寫道，例行記者會在軍事衝突期間「更加重要」，「美國人想知道最新進展並尋求真相，在社群媒體上，誇張謠言滿天飛，我們的敵人可能操控對他們有利的錯誤資訊，這些現在都有記載。」

公開信接著寫道，「為了這個原因和其他因素，國家必須及時且定期提供可靠的消息來源，這是人們擔任總統、閣員等高階政府官員發言人的基本責任。」

葛瑞珊回應表示，署名投書的前總統柯林頓、小布希和歐巴馬的前發言人，「可以公開暢所欲言，遺憾我總是覺得自己困在29人的小圈子，只有這些人知道我每天所為且對此放心；他們不會公開發言，但他們都知道我為何採取不同的做事方法。」

她說：「他們知道我有三重身分，深諳我的老闆可能較其他所有人來得更頻繁地直接與媒體對談。」

白宮川普國務院

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