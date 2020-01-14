44年前殺少女 DNA揪出真嫌破伊州懸案

1976年1月12日，住在芝加哥西南郊林脊市(Woodridge)的16歲女高中生莫勒(Pamela Maurer)離開友人住處後失蹤，隔天陳屍路邊，死前曾遭性侵的這起女學生命案，經過長達44年棄而不捨的追蹤調查，終於透過科技，繪出嫌犯合成圖，挖出已死亡的嫌疑人屍體比對DNA後，於13日宣布偵破。

杜佩琪郡伊利諾州州檢察官辦公室(DuPage County States Attorney Office)13日表示，報住芝城西郊奧羅拉市(Aurora)的居民林達爾(Bruce Lindahl)為殺害莫勒的兇手，犯案時23歲。法醫檢查後確認莫勒遭性侵後謀殺，但檢方一直無法找到任何頭緒，也沒有相關兇嫌的信息。

2001年，杜佩琪郡警長犯罪實驗室使用新設備，製作出該案犯罪嫌疑人的DNA族譜，然後將這些信息，輸入聯邦調查局犯罪分子的DNA索引系統進行比對，不過當年仍沒有發現嫌疑者。

直到2019年，調查人員要求一家Parabon Nanalabs公司，對法醫掌握的兇嫌證據，進行先進的DNA檢測與分析，測試項目包括嫌犯的眼睛顏色、頭髮顏色、膚色以及臉型等，再從這些獲得資料組出嫌犯的「合成圖」。

此外，檢方並加上其他的基因族譜測試，終於找出林達爾就是該案兇嫌。但林達爾早在1981年，刺殺瑞柏市一名青少年時受傷身亡。檢方於去年11月，將早已入土的林達爾屍體挖出，採集相關基因證據後，再與當年犯罪現場蒐集到的 DNA進行比對，結果證實互相吻合。

檢方指，兇手在殺害莫勒後的第四年，還曾在住家內性侵另一名女受害者柯蓮德(Debra Colliander)，幸而該名女受害者機警脫逃，並向林達爾提出控訴，不過林達爾在該案中獲得保釋。

林達爾獲保釋後，曾向一名友人說，如果對他提控的女子不出庭的話，他的強姦罪就不會成立；根據法院文件，就在柯蓮德遭強姦案開庭前兩周，1980年10月7日柯蓮德下班後失蹤，該案也因此由法官駁回。

1982年4月28日，柯蓮德的屍體在芝城西南郊的歐斯威格市(Oswego)發現，警方判定其死因為他殺。

當局13日表示，林達爾1981年自殘死亡後，警方在其家中發現了多張女性照片，杜佩琪郡州檢察官辦公室希望有任何線索者，撥打舉報熱線(630)407-8107或萊爾警察局(630)271-4252。

16歲女高中生莫勒(Pamela Maurer)離開友人住處後失蹤，隔天陳屍路邊，死前曾遭性侵。(檢方提供) 分享 facebook