親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
波音客機墜伊朗
伊朗報復美行動
美中簽貿易協議
哈利退出英王室
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

昨陪傅崐萁謝票不慎摔落宣傳車 花蓮縣府秘書進加護病房

後宮哈利傳？英國女王「面見威廉哈利兄弟」的攤牌談判

44年前殺少女 DNA揪出真嫌破伊州懸案

2020-01-14 13:33世界日報 特派員黃惠玲╱芝加哥報導

1976年1月12日，住在芝加哥西南郊林脊市(Woodridge)的16歲女高中生莫勒(Pamela Maurer)離開友人住處後失蹤，隔天陳屍路邊，死前曾遭性侵的這起女學生命案，經過長達44年棄而不捨的追蹤調查，終於透過科技，繪出嫌犯合成圖，挖出已死亡的嫌疑人屍體比對DNA後，於13日宣布偵破。

杜佩琪郡伊利諾州州檢察官辦公室(DuPage County States Attorney Office)13日表示，報住芝城西郊奧羅拉市(Aurora)的居民林達爾(Bruce Lindahl)為殺害莫勒的兇手，犯案時23歲。法醫檢查後確認莫勒遭性侵後謀殺，但檢方一直無法找到任何頭緒，也沒有相關兇嫌的信息。

2001年，杜佩琪郡警長犯罪實驗室使用新設備，製作出該案犯罪嫌疑人的DNA族譜，然後將這些信息，輸入聯邦調查局犯罪分子的DNA索引系統進行比對，不過當年仍沒有發現嫌疑者。

直到2019年，調查人員要求一家Parabon Nanalabs公司，對法醫掌握的兇嫌證據，進行先進的DNA檢測與分析，測試項目包括嫌犯的眼睛顏色、頭髮顏色、膚色以及臉型等，再從這些獲得資料組出嫌犯的「合成圖」。

此外，檢方並加上其他的基因族譜測試，終於找出林達爾就是該案兇嫌。但林達爾早在1981年，刺殺瑞柏市一名青少年時受傷身亡。檢方於去年11月，將早已入土的林達爾屍體挖出，採集相關基因證據後，再與當年犯罪現場蒐集到的 DNA進行比對，結果證實互相吻合。

檢方指，兇手在殺害莫勒後的第四年，還曾在住家內性侵另一名女受害者柯蓮德(Debra Colliander)，幸而該名女受害者機警脫逃，並向林達爾提出控訴，不過林達爾在該案中獲得保釋。

林達爾獲保釋後，曾向一名友人說，如果對他提控的女子不出庭的話，他的強姦罪就不會成立；根據法院文件，就在柯蓮德遭強姦案開庭前兩周，1980年10月7日柯蓮德下班後失蹤，該案也因此由法官駁回。

1982年4月28日，柯蓮德的屍體在芝城西南郊的歐斯威格市(Oswego)發現，警方判定其死因為他殺。

當局13日表示，林達爾1981年自殘死亡後，警方在其家中發現了多張女性照片，杜佩琪郡州檢察官辦公室希望有任何線索者，撥打舉報熱線(630)407-8107或萊爾警察局(630)271-4252。

16歲女高中生莫勒(Pamela Maurer)離開友人住處後失蹤，隔天陳屍路邊...
16歲女高中生莫勒(Pamela Maurer)離開友人住處後失蹤，隔天陳屍路邊，死前曾遭性侵。(檢方提供)
分享

44年伊州懸案偵破！(檢方提供)
44年伊州懸案偵破！(檢方提供)
分享

延伸閱讀

佛州「恐攻」兇嫌iPhone難解鎖 美司法...

男子被控性侵少女致懷孕 女母：認真負責養小孩...

鄉村少女住進東京豪宅 50日後外貌竟有驚人變...

超商店員被控襲胸 法官分析少女說詞、看過影像...

相關新聞

溫斯坦強暴案 名模吉吉哈蒂德可能擔任陪審員

2020-01-14 13:22

UPS送貨員創「毛小孩」粉專 每天po暖照無私大放送

2020-01-14 12:32

費城血腥周末 7人死亡12人受槍傷

2020-01-14 05:49

新澤西國會議員布克 宣布退出2020總統大選

2020-01-14 02:26

雪地上寫斗大SOS！美國男子受困荒野23天終於獲救

2020-01-13 22:15

36歲女軍官成美國首位伊朗裔太空人 將執行火星任務

2020-01-13 19:06

美國最高薪前10名全是醫療業 麻醉師勝過外科醫師

2020-01-13 16:48

眾院14日表決遞交時間 川普彈劾最快本週送參院

2020-01-13 14:42

平凡的柯洛布查很會選 有機會擊敗川普

2020-01-13 14:31

4成美國人相信今年會更好 但國家變糟

2020-01-13 14:25

伊拉克致函安理會 呼籲譴責美國暗殺行動

2020-01-07 11:43

美眾院通過彈劾 一次看懂川普兩項罪名

2019-12-19 10:14
看更多

熱門文章

澳洲國寶無尾熊死傷慘重 恐列入「瀕臨絕種」名單

2020-01-13 16:30

女王同意哈利梅根不再擔任全職王室成員 可在兩國居住

2020-01-14 02:52

有底氣不靠王室養？哈利4大掙錢術 基本上「靠老婆」

2020-01-14 10:00

美將正式撤除中國操縱匯率標籤

2020-01-14 05:10

丹麥地標美人魚像 遭塗鴉「光復香港」

2020-01-13 17:53

比黃金貴五倍！金屬「銠」本月飆漲32％ 狠超越鈀金

2020-01-13 17:42

海水沿海崖噴發成逆流瀑布奇景 遊客驚喜全紀錄

2020-01-13 17:49

台積電聘請英特爾前遊說主管 處理美中貿易緊張

2020-01-13 18:50

美中將簽貿易協議 美將中國移出「匯率操縱國」名單

2020-01-14 06:21

哈利梅根要如何賺「自己的錢」？大概有這幾種方式

2020-01-13 22:50

哈利梅根引退，為何這麼嚴重？「全球最高大上公關公司」英國皇室，有哪些權利義務

2020-01-14 09:27

勸不住！馬尼拉火山居民 冒死回家搶救財物

2020-01-13 23:06

美中第一階段貿易協議 川普取得勝利也付出代價

2020-01-13 14:46

南華早報披露美中貿協內容：中方2年內買2千億美元產品

2020-01-14 09:19

嘲笑日本人動作慢！高恩談逃亡成功：我決定迅速

2020-01-13 17:19

火山噴發下完婚！菲律賓新人緊張互許誓言 婚禮照美爆

2020-01-13 18:10

雪地上寫斗大SOS！美國男子受困荒野23天終於獲救

2020-01-13 22:15

馬尼拉火山噴發未止 專家：大爆發將至

2020-01-13 23:42

餵無尾熊喝水好暖心？ 專家警告可能會害死牠

2020-01-14 10:21

震撼印尼！留英男博士生性侵136男子 爆幼年遭霸凌

2020-01-13 16:08

影／長跑選手踢飛擋路小狗 贊助商UA立刻解約：無法忍受暴力

2020-01-14 11:04

央行最害怕的沒發生 台灣未重回美國外匯報告觀察名單

2020-01-14 07:21

塔爾火山曾噴發達7個月 菲律賓準備最糟情況

2020-01-13 22:11

韓台觀光類股今天一大漲一重挫 都跟陸客有關

2020-01-13 14:33

馬尼拉火山噴發引發75場地震 當局憂「火山海嘯」

2020-01-13 23:00

澳洲野火危機 貝佐斯捐款卻在網路被罵翻

2020-01-14 02:36

美國最高薪前10名全是醫療業 麻醉師勝過外科醫師

2020-01-13 16:48

哈利梅根可能移居加拿大小鎮 居民好奇成話題

2020-01-13 14:43

沒薪水職缺卻上萬人搶著要 她獲選：我孩子都超忌妒我！

2020-01-13 18:37

馬斯克：特斯拉很快就會說話 還能發出...這種聲響

2020-01-14 00:35

史上首例！美科學家用青蛙幹細胞 打造「活體」機器人

2020-01-14 09:56

經濟解析／川普將外匯報告當假新聞操作 遭殃的是台灣

2020-01-14 10:19

遲來的外匯報告 美國將中國移出匯率操縱國名單

2020-01-14 06:36

不滿政府說謊！ 伊朗國營電視台兩位主播請辭

2020-01-14 08:57

影／恐有大爆發！ 菲火山地震200多起 逾3萬人撤離

2020-01-14 12:36

伊朗少將之死震動全球 蘇萊曼尼其人與其國

2020-01-13 21:04

證據顯示美伊合演了一場飛彈攻擊大戲 但到底為什麼？

2020-01-14 13:19

貿易協議和財報樂觀預期 助標普、那斯達克創收盤新高

2020-01-14 06:56

影／串燒店演全武行 英大叔淡定啃薯條

2020-01-13 17:46

新柴油車微粒排放超標 歐洲環保團體籲從嚴限制

2020-01-13 21:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top