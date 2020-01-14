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溫斯坦強暴案 名模吉吉哈蒂德可能擔任陪審員

2020-01-14 13:22世界日報 編譯馬永慶╱綜合13日電

超級名模吉吉哈蒂德住曼哈頓，可能擔任陪審員。美聯社
超級名模吉吉哈蒂德住曼哈頓，可能擔任陪審員。美聯社
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在溫斯坦(Harvey Weinstein)涉嫌強暴一案的陪審員遴選過程中，超級名模吉吉‧哈蒂德(Gigi Hadid)13日告訴法官，她認為自己能夠「對事實保持開明態度。」

當天有120人被傳召為準陪審員，住在曼哈頓的哈蒂德是其中之一。

美聯社報導，27歲的哈蒂德透露，她見過溫斯坦和可能當證人的女演員莎瑪海耶克(Salma Hayek)，但表示會保持公正。她被要求於15日重返，接受進一步詢問。

哈蒂德在離開法院時對記者說：「我不獲准談論陪審團的職責，抱歉。」

67歲的溫斯坦被控於2006年性侵犯一名女子，以及於2013年在曼哈頓一家酒店的房間強暴另一名女子。

這位前電影大亨說，這些性行為是兩廂情願的。

這項遴選過程因受到諸多挑戰和干擾而受阻，其中包括辯方要求法官避席，並要祕密進行，但均被拒絕。此外，在法院門外抗議聲此起彼落。

哈蒂德在開始時也受到質疑，現在已是第五天。

控辯雙方都希望在月底前發表開庭陳述。

這次審訊預計會持續到3月，溫斯坦倘若被定罪，將面臨終身監禁。

每天大約有120名準陪審員被傳召出庭，他們於7日已被介紹給溫斯坦認識，並聽取一連串出庭作證者的名字，包括女演員莎瑪海耶克、莎莉賽隆(Charlize Theron)和蘿西培瑞茲(Rosie Perez)。

正當溫斯坦在紐約的審訊程序開始了一周之際，洛杉磯檢察官在另一起針對他的案件中宣布新控罪，當中包括在2013年他與懷孕前妻、時裝設計師喬治娜‧查普曼(Georgina Chapman)參加奧斯卡頒獎禮的前幾天，連續多晚強暴一名女子，以及性侵犯另一名女子。

溫斯坦對洛杉磯這起案件尚未提出抗辯，它將於稍後審理。

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