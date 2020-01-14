UPS送貨員創「毛小孩」粉專 每天po暖照無私大放送

美國快遞公司UPS的44歲送貨員麥卡倫（Sean McCarren）七年前發現，平時送貨途中會遇到不少可愛小動物，因此萌生一個念頭，希望透過臉書來記錄每天工作的小確幸，而他創立的臉書粉專至今已獲逾160萬個讚。

目前在馬里蘭州黑格斯敦UPS中心工作的麥卡倫，於2013年首次在個人臉書分享工作時遇到的小動物。他表示，當時大家都為此感到興奮，所以他決定繼續做，並在臉書設立粉絲專頁「UPS Dogs」來分享更多這類照片。

麥卡倫在臉書、Instagram和推特創立粉絲頁後，其他UPS送貨員也開始跟進，紛紛在這些頁面上分享送貨途中遇到的毛小孩。2013年以來，定期有人在粉絲頁上發布照片，2017年開始粉絲頁迅速走紅。

截至今年1月初，該臉書粉絲頁已累積超過160萬個讚，IG和推特也各有57萬和1萬8000名粉絲追蹤。麥卡倫說，「這太瘋狂了。我當初只是覺得這很酷，我沒想到會如此爆紅」。

麥卡倫高中畢業後在空軍待了八年，之後進入謝伯德大學（Shepherd University）就讀小學教育學系，直到大三那年，看到UPS開徵貨車司機職缺，毅然決定轉行。

麥卡倫樂於分享在全國各地送貨時遇到的寵物照。他表示，沒有負面原因，也沒有政治因素，單純覺得這些美好的照片很有趣。

儘管這些粉絲頁與UPS沒有正式關聯，但UPS相當樂見這些貼文，能顯現送貨員的工作樂趣。

UPS的克雷布斯（Kim Krebs）透過電子郵件說，「我們有幾位愛狗的司機，他們的個人社群媒體會分享遇見的動物。這是UPS與客戶建立密切關係的好例證」。