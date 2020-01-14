以國安之名 美國公布加強外國在美投資新規

川普政府周一發布等待已久的新規定，將加強外資投資美國企業的審查。

這項最終法規將於2月13日生效，擴大美國外國投資委員會（CFIUS）2018年立法賦予的權限，以審查外資交易構成的國家安全風險。如今，跨境交易將要受到這個跨部會委員會的審查，也讓更多的交易面臨被美國政府否決的風險。

美國財長米努勤在一份新聞稿說：「這些法規加強了我們的國家安全，並使投資審查程序現代化。」「這些法規不僅可以鼓勵對美國企業和勞工的投資，還可以就所涵蓋交易類型提供明確性和確定性，以此來維持我們國家的開放投資政策。」

這項由國會授權的新規中變化之一是，國家安全審查程序現在甚至也適用於收購美國公司非控股權的海外投資者。根據規定，針對持有重要技術、電信和能源等基礎設施、收集健康記錄和財務信息等個人敏感數據的美國公司，如果交易使得外國政府在這類公司中持有實質性權益，那麼交易就必須接受強制審查。

新規定也將房地產交易納入監管，著重機場、海港和軍事設施。此外，監管規定還為澳洲、加拿大和英國這些美國盟友國家的企業提供豁免審查。

除例外情況之外，上述規定並未針對任何特定國家，不過，此規定發布正逢中國在美投資帶來的國家安全影響相關擔憂加劇之際。

美國財政部在去年9月已發布一份長達319頁的法規草案，給予公共利益相關方一個月時間來提交意見和關切問題。