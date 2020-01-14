費城血腥周末 7人死亡12人受槍傷

費城周末7人死亡12人受槍傷，市長肯尼感到無奈。(美聯社) 分享 facebook

費城上周末發生數起槍擊案，導致7人死亡，其中包括一名15歲男孩；12人在槍擊中受傷，包括一名18個月的男嬰頭部被流彈擦傷。在進入2020年不到12日的時間，費城已有14人死於槍下。

根據警方通報，費城11日短短10小時內就有10人遭遇槍擊，包括一名44歲男子遭遇搶劫，手部和腿部中槍，他被劫走4元；15歲的Demitrius Moore在費城北部遭遇槍擊，僅僅13分鐘後在天普大學醫院宣告不治。

此外，兩名男子在17街停車場內與人發生爭執，導致一死一傷；費城詢問報引用目擊者稱，行兇者使用的是一把長刀，但警方還未公布案情細節。一名26歲男子和18個月男嬰在East Germantown被擊傷後送往醫院，目前傷情穩定；費城代理警長Christine Coulter稱，槍手開槍時「完全能夠看到現場有孩子」。

費城市長肯尼(Jim Kenney)對於費城「血腥周末」表示極為無奈，並強調控槍的重要性。他6日剛剛在就職典禮上誓言在第二個任期內減少槍支暴力，計畫與新上任的警長Danielle Outlaw合作，將費城今年的槍支暴力案件減少30%。

然而費城的暴力案件仍在繼續。警方13日通報一起案件，一名19歲男子在Georgian Road in West Oak Lane附近遭遇槍擊，頭部數次中槍並當場死亡。目前費城警方正在就多起案件進行調查。